El fenómeno viral 'Brainrots Italianos: Epic Show' llega a Lima, marcando su primera presentación en Perú el 8 y 9 de agosto en el Teatro Canout, con cinco funciones. Foto: difusión. | Foto: difusión.

El fenómeno viral 'Brainrots Italianos: Epic Show' llega a Lima, marcando su primera presentación en Perú el 8 y 9 de agosto en el Teatro Canout, con cinco funciones. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Tras agotar localidades en las principales ciudades del mundo, 'Brainrots Italianos: Epic Show' llega a Lima por primera vez, como parte de su esperada gira mundial 2026. El fenómeno viral, que ha conquistado las pantallas de millones de niños y adultos, finalmente aterriza en nuestro país en su formato oficial. Serán cinco funciones y los engreídos de casa podrán interactuar con sus personajes favoritos.

'Brainrots Italianos: Epic Show', el espectáculo original desarrollado en Estados Unidos, se realizará el sábado 8 (3 funciones) y domingo 9 de agosto (2 funciones) en el emblemático Teatro Canout de Miraflores. Esta producción promete traer a la vida real a los personajes más virales de las redes sociales en una experiencia teatral sin precedentes.

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Los personajes de Brainrots Italianos llegan a Lima



Los seguidores peruanos de los Brainrots Italianos podrán ver de cerca a figuras como Tralalero Tralala, Chimpancini Bananini, Capuchina Bailarina, Tun Tun Sahut, Bombardino y muchos otros personajes que han dominado las tendencias digitales. La trama de este 'Epic Show' lleva al público a un universo en peligro: el fin de la inteligencia artificial amenaza con borrar la existencia de los personajes.

Para evitar este apagón digital, el equipo liderado por Chimpancini Bananini deberá unir fuerzas y enfrentar al temible Capuchino Asesino, un villano que busca aprovechar el caos para eliminarlos para siempre. A través de desafíos disparatados, humor, canciones pegajosas y efectos especiales, la historia mantendrá a toda la familia al borde de su asiento.

Interacción y música en vivo para toda la familia

Lo que distingue a este espectáculo es su elevado grado de participación. La interacción con el público se convierte en el motor principal de la obra, permitiendo que los niños formen parte activa de la misión para rescatar el mundo digital. Además, representa una ocasión ideal para que los padres compartan con sus hijos lo que podría ser su primera experiencia en un concierto en vivo, fusionando el universo de internet con la magia escénica del teatro.

La propuesta escénica resalta valores como la amistad y el trabajo en equipo, sumergiendo a los asistentes en un ambiente dinámico y lleno de entusiasmo. La fusión de música en vivo con una historia contemporánea garantiza que tanto niños como adultos vivan una jornada memorable.

Entradas con descuento en Teleticket

Si no quieres perderte este innovador formato de comedia musical interactiva, las entradas ya se encuentran disponibles en los módulos y la web de Teleticket. Como beneficio exclusivo para los fans peruanos, se ha habilitado un 25% de descuento con cualquier medio de pago, promoción que estará vigente hasta este martes 24 de marzo.



