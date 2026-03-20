HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Entretenimiento

‘Brainrot italiano’, el fenómeno viral infantil, aterriza en Lima: entradas, fecha y lugar para el ver show de Tralalero Tralala y otros personajes

Con un elevado grado de interacción y música en vivo, esta experiencia teatral promete entretener a toda la familia mientras se resaltan valores como la amistad y el trabajo en equipo.

El fenómeno viral 'Brainrots Italianos: Epic Show' llega a Lima, marcando su primera presentación en Perú el 8 y 9 de agosto en el Teatro Canout, con cinco funciones. Foto: difusión.
El fenómeno viral 'Brainrots Italianos: Epic Show' llega a Lima, marcando su primera presentación en Perú el 8 y 9 de agosto en el Teatro Canout, con cinco funciones. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Tras agotar localidades en las principales ciudades del mundo, 'Brainrots Italianos: Epic Show' llega a Lima por primera vez, como parte de su esperada gira mundial 2026. El fenómeno viral, que ha conquistado las pantallas de millones de niños y adultos, finalmente aterriza en nuestro país en su formato oficial. Serán cinco funciones y los engreídos de casa podrán interactuar con sus personajes favoritos.

'Brainrots Italianos: Epic Show', el espectáculo original desarrollado en Estados Unidos, se realizará el sábado 8 (3 funciones) y domingo 9 de agosto (2 funciones) en el emblemático Teatro Canout de Miraflores. Esta producción promete traer a la vida real a los personajes más virales de las redes sociales en una experiencia teatral sin precedentes.

TE RECOMENDAMOS

¿SAID PALAO, MARIO IRIVARREN Y FRANCHO SIERRALTA VOLVERÁN CON SUS PAREJAS? | ASTROMOOD

PUEDES VER: ULTRA Perú 2026: Phase 1, lineup oficial completo de la cuarta edición en el Club Cultural Lima

lr.pe

Los personajes de Brainrots Italianos llegan a Lima

Los seguidores peruanos de los Brainrots Italianos podrán ver de cerca a figuras como Tralalero Tralala, Chimpancini Bananini, Capuchina Bailarina, Tun Tun Sahut, Bombardino y muchos otros personajes que han dominado las tendencias digitales. La trama de este 'Epic Show' lleva al público a un universo en peligro: el fin de la inteligencia artificial amenaza con borrar la existencia de los personajes.

Para evitar este apagón digital, el equipo liderado por Chimpancini Bananini deberá unir fuerzas y enfrentar al temible Capuchino Asesino, un villano que busca aprovechar el caos para eliminarlos para siempre. A través de desafíos disparatados, humor, canciones pegajosas y efectos especiales, la historia mantendrá a toda la familia al borde de su asiento.

PUEDES VER: Raphael en Perú 2026: Fecha del concierto, precio de entradas y preventa

lr.pe

Interacción y música en vivo para toda la familia

Lo que distingue a este espectáculo es su elevado grado de participación. La interacción con el público se convierte en el motor principal de la obra, permitiendo que los niños formen parte activa de la misión para rescatar el mundo digital. Además, representa una ocasión ideal para que los padres compartan con sus hijos lo que podría ser su primera experiencia en un concierto en vivo, fusionando el universo de internet con la magia escénica del teatro.

La propuesta escénica resalta valores como la amistad y el trabajo en equipo, sumergiendo a los asistentes en un ambiente dinámico y lleno de entusiasmo. La fusión de música en vivo con una historia contemporánea garantiza que tanto niños como adultos vivan una jornada memorable.

Entradas con descuento en Teleticket

Si no quieres perderte este innovador formato de comedia musical interactiva, las entradas ya se encuentran disponibles en los módulos y la web de Teleticket. Como beneficio exclusivo para los fans peruanos, se ha habilitado un 25% de descuento con cualquier medio de pago, promoción que estará vigente hasta este martes 24 de marzo.


Notas relacionadas
Adal Ramones vuelve a Lima este 2026: entradas, fecha y lugar para ver su nuevo monólogo ‘Viajando sin maleta’

Adal Ramones vuelve a Lima este 2026: entradas, fecha y lugar para ver su nuevo monólogo ‘Viajando sin maleta’

LEER MÁS
‘Circo sobre Agua: Una aventura acuática’ llega a Lima tras una exitosa gira por todo el Perú

‘Circo sobre Agua: Una aventura acuática’ llega a Lima tras una exitosa gira por todo el Perú

LEER MÁS
Luis Carlos Burneo presenta ‘La Habitación Secreta’, su show que combina stand up comedy y música en vivo

Luis Carlos Burneo presenta ‘La Habitación Secreta’, su show que combina stand up comedy y música en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marina Gold confiesa cómo sus padres se enteraron de que era actriz de cine para adultos: "Se sienten defraudados"

Marina Gold confiesa cómo sus padres se enteraron de que era actriz de cine para adultos: "Se sienten defraudados"

LEER MÁS
Tom Holland sorprende a Pol Deportes con conmovedor mensaje: "Gracias por animar a la gente a seguir sus sueños"

Tom Holland sorprende a Pol Deportes con conmovedor mensaje: "Gracias por animar a la gente a seguir sus sueños"

LEER MÁS
Chuck Norris es hospitalizado en Hawái tras sufrir una emergencia médica a los 86 años

Chuck Norris es hospitalizado en Hawái tras sufrir una emergencia médica a los 86 años

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

‘Brainrot italiano’, el fenómeno viral infantil, aterriza en Lima: entradas, fecha y lugar para el ver show de Tralalero Tralala y otros personajes

La Feria Internacional del Libro de Lima deja Jesús María y se va al Jockey

Colegios del Perú sin apoyo psicológico: menos del 2% cuenta con especialistas frente a 19.666 casos de violencia en las aulas

Entretenimiento

ULTRA Perú 2026: Phase 1, lineup oficial completo de la cuarta edición en el Club Cultural Lima

Chuck Norris es hospitalizado en Hawái tras sufrir una emergencia médica a los 86 años

Zaperoko, María Grazia Polanco y más artistas peruanos se suman al festival ‘Una noche de salsa 14’ en el Estadio Nacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Plantean que requisitoriados sean detenidos el mismo día de las elecciones, pero que antes ejerzan su derecho de votar

"No voy a entorpecer": presidente de EsSalud colaborará en investigación por contratos ligados a familiares de César Acuña

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025