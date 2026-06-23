Bacilos en Lima 2026: fecha, preventa, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para el concierto del grupo de latín pop en Costa 21
El concierto de Bacilos en Lima promete ser inolvidable. La banda ha confirmado los precios de las entradas y desde cuándo podrás acceder a la preventa con descuentos exclusivos.
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La música de Bacilos volverá a sonar en Lima con un espectáculo que promete revivir los clásicos del pop latino. La agrupación, reconocida por temas como ‘Caraluna’ y ‘Tabaco y Chanel’, anunció su regreso al país como parte de su ‘Tour 2026’, un evento que busca reunir a distintas generaciones en una noche de nostalgia y celebración.
El entusiasmo de los seguidores se hizo sentir apenas se confirmó la fecha. El concierto tendrá lugar el 18 de septiembre en Costa 21, uno de los escenarios más importantes de la capital, donde se espera una masiva asistencia para disfrutar de un repertorio que marcó los primeros años del nuevo milenio y los últimos lanzamientos de la agrupación conformada por el cantante y guitarrista colombiano Jorge Villamizar y el bajista brasileño André Lopes.
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¿Cuándo inicia la preventa de entradas de Bacilos en Lima 2026?
La venta de boletos para ver a Bacilos en Lima 2026 se realizará a través de Teleticket. Los organizadores han dispuesto una preventa exclusiva con Banco Falabella, válida los días 25 y 26 de junio desde las 10.00 a. m. o hasta agotar stock. Posteriormente, se habilitará la venta general con precios diferenciados según las zonas del recinto, lo que permitirá a los asistentes elegir la ubicación que mejor se ajuste a sus preferencias.
|Zonas
|15% descuento Banco Falabella
|Precio full
|Box individual 10 personas
|S/270
|S/318
|Box 10 personas
|S/2.700
|S/3.180
|VIP stand up
|S/180
|S/212
|Tribuna
|S/110
|S/129
El concierto contará con el respaldo de Radio Disney, emisora oficial del evento, que acompañará la difusión y promoción del esperado regreso de Bacilos a Perú. La llegada de Bacilos a Lima confirma la vigencia de una banda que supo conquistar al público con letras sencillas y melodías inolvidables. El Tour 2026 será una oportunidad para reencontrarse con canciones que marcaron época y para celebrar la permanencia del grupo en la memoria colectiva de la música latina.
Mapa de zona y precios de Bacilos en Lima 2026. Foto: Instagram/Bacilos