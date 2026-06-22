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Los Mirlos volverá a presentarse en Estados Unidos para celebrar las Fiestas Patrias del Perú con un esperado concierto en Nueva York. La legendaria agrupación de cumbia amazónica psicodélica se reencontrará con la comunidad peruana y miles de seguidores de la música latinoamericana en un espectáculo que promete reunir música, identidad y orgullo nacional. El evento se desarrollará en Brooklyn y marcará el regreso de la banda a la Gran Manzana tras sus exitosas presentaciones en escenarios internacionales como Coachella y el Lincoln Center.

La presentación llega en uno de los momentos más importantes de la trayectoria del grupo, que recientemente lanzó su nuevo álbum, 'The World Meets Los Mirlos', una producción colaborativa con artistas internacionales que celebra más de cinco décadas de historia musical.

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¿Cuándo es el concierto de Los Mirlos en Nueva York?

El concierto del grupo por Fiestas Patrias se realizará el domingo 26 de julio de 2026 y será una de las principales celebraciones para la comunidad peruana residente en Estados Unidos. El espectáculo será producido por Rockass Online Music y reunirá a miles de asistentes que podrán disfrutar de una noche de música, cultura y tradición peruana.

La cita será en Xanadu Roller Arts, ubicado en 262 Starr Street, Brooklyn, NY 11237, con apertura de puertas desde las 4:00 p. m.. Durante el show, la agrupación interpretará algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, entre ellos ‘La danza de Los Mirlos’ y ‘Eres Mentirosa’, además de presentar las canciones de su más reciente producción discográfica.

¿Dónde conseguir entradas para el concierto de Los Mirlos 2026?

Las entradas para el concierto de Los Mirlos en Nueva York ya se encuentran disponibles a través de Tickeri.com, plataforma donde los asistentes podrán adquirir sus boletos para ser parte de esta celebración de Fiestas Patrias. Se espera una importante asistencia de peruanos residentes en Estados Unidos, así como de seguidores de la música tropical provenientes de diferentes países.

El espectáculo promete un repertorio especial y extendido con los mayores éxitos del grupo, además de las nuevas canciones incluidas en su álbum, que reafirma la vigencia y proyección internacional de la agrupación en sus más de 50 años de trayectoria.