La youtuber chilena Arquitecta Fran señaló en uno de sus videos que una ciudad del sur de Perú es la mejor para vivir, no solo por la calidad de vida, sino también por los precios cómodos que ofrecen diversos servicios en comparación con otros lugares, como Lima. La influencer también indicó que muchas personas en Chile no creían que esto fuera cierto, y que ello se debía a que no conocían ni habían visitado esta región peruana.

¿Cuál es la mejor ciudad del Perú para vivir, según youtuber chilena?

Tacna es la mejor ciudad del Perú para vivir, según la youtuber chilena. Entre los puntos que destacó, mencionó lo buenos y baratos que eran sus hoteles, lo económicos que eran sus precios y la calidad de vida de sus residentes. "Los hoteles en Tacna son muy económicos y buenos. Hay tantas cosas que se pueden hacer allí. Tacna es pequeña, no es muy grande, no es como una capital, es un pueblo, quizás, pero es una zona de Perú que, aunque no es muy grande, tiene mucho de todo", aseguró.

Asimismo, destacó el cambio de moneda, pues, según la chilena, Tacna es la mejor región para cambiar y comprar soles, ya que es la más económica. "En el norte, en el norte es donde yo he cambiado soles; es el más caro, la peor tarifa que he tenido", mencionó. También resaltó que los establecimientos de comida y mercados en la ciudad sureña ofrecen precios cómodos tanto para los turistas como para los residentes de la zona. "Los restaurante son baratos". Sin embargo, lo que más destacó fue la calidad hospitalaria de los tacneños.

La youtuber chilena destacó la hospitalidad de los tacneños tanto con los residentes y turistas. Foto: Andina

Por otra parte, señaló que la atención médica en Tacna está bien posicionada, especialmente en odontología, tanto así que se han abierto muchos centros odontológicos y se ha invertido tanto en clínicas como en hospitales en temas infraestructurales. "Muchos chilenos se van a atender a Tacna por cosas como frenillos; por ejemplo, se quieren sacar una muela. El tema dental es bastante fuerte ahí", precisó.