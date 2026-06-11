Bacilos reinventa su clásico ‘Perderme contigo’ en una explosiva versión de salsa junto a Gilberto Santa Rosa. | Fotos: difusión

Bacilos reinventa su clásico ‘Perderme contigo’ en una explosiva versión de salsa junto a Gilberto Santa Rosa. | Fotos: difusión

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Bacilos, la agrupación ganadora de múltiples premios GRAMMY y Latin GRAMMY y responsable de varios clásicos del pop latino, presenta una nueva etapa sonora con 'Perderme contigo', una versión renovada en salsa y llena de energía de uno de los temas más entrañables de su catálogo, junto al legendario Gilberto Santa Rosa, conocido como 'El Caballero de la Salsa'.

La canción, incluida originalmente en el álbum '¿Dónde Nos Quedamos?' (2018) y escrita por Jorge Villamizar y Andrés Castro, cobra nueva vida en esta interpretación salsera. Lo que antes era una declaración íntima se transforma ahora en una propuesta bailable, emotiva y festiva que permite redescubrir la historia desde un enfoque más rítmico y caribeño.

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Bacilos, feliz de colaborar con Gilberto Santa Rosa

Con la voz elegante y distintiva de Gilberto Santa Rosa, 'Perderme contigo' alcanza una nueva profundidad musical. El artista aporta sofisticación, sabor y una interpretación que conserva la sensibilidad de la versión original, mientras la enriquece con el sello que lo ha consolidado como una de las grandes figuras de la música latina.

“Para nosotros, compartir esta canción con Gilberto Santa Rosa ha sido realmente maravilloso. Lo admiramos profundamente y siempre soñamos con trabajar juntos. ‘Perderme Contigo’ es una canción muy especial en nuestra carrera, y escucharla ahora con su voz, con ese toque tan único que él tiene, la lleva a otro nivel”, sostienen Jorge Villamizar y André Lopes, integrantes de Bacilos.

Bacilos lanza 'Perderme contigo', una versión salsera junto a Gilberto Santa Rosa, renovando un clásico del pop latino con un toque energético y bailable.

La producción estuvo liderada por Motiff, reconocido por su aporte a la música tropical contemporánea y por su habilidad para actualizar los sonidos clásicos sin perder su esencia. Su trabajo ha sido clave para acercar la salsa a nuevas generaciones y públicos internacionales.

En esta nueva versión, Bacilos convierte 'Perderme contigo' en una experiencia compartida, donde se mezclan nostalgia, pasión y ritmo. La colaboración une la frescura compositiva de la banda con la elegancia atemporal de Santa Rosa, en un homenaje al género tropical y al encanto del Caribe.

Jorge Villamizar y su faceta como compositor

Jorge Villamizar, vocalista de Bacilos, abordó su faceta como compositor y reveló que éxitos como 'Yo no sé mañana', de Luis Enrique, fueron de su autoría, además de cómo ahora, en una nueva etapa, colabora con la generación urbana.

Villamizar, quien se definió como un optimista que canta sobre sueños y migraciones sin oscuridad, mencionó su trabajo con Piso 21 y su reciente conexión con el mexicano Edén Muñoz, a quien describió como un “gestor” visionario de la música regional, comparándolo con figuras como Mark Anthony en la salsa.