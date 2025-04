Caso Cerrado fue uno de los programas más visto en Estados Unidos. Emitido por la cadena Telemundo, la abogada Ana María Polo presentaba diferentes casos que eran resueltos frente a millones de televidentes. Uno de ellos, fue el de la actriz peruana Marisela Puicón que dejó al Perú impactado con su presentación.

Durante una de las emisiones, una participante fue distinguida a miles de kilómetros de distancia. Ella fue Marisela Puicón, la actriz de origen peruano que se presentó para exponer su caso. Los televidentes en suelo nacional quedaron realmente sorprendidos y un tanto desconcertados. Muchos criticaron su actuación, mientras que otros intentaron entender el motivo detrás de su decisión de formar parte de un programa conocido por su naturaleza de simulación de conflictos.

Marisela Puicón sorprendió al Perú con una demanda peculiar

En el año 2010, la actriz, conocida por su rol en la película "Pantaleón y las visitadoras", apareció en "Caso Cerrado" bajo el nombre de Isabela. Para sorpresa de todos, la peruana adoptó una apariencia completamente diferente a la que solía mostrar en sus trabajos anteriores y un acento centroamericano que mantuvo durante toda la exposición del caso. La demanda presentada consistía en solicitar una orden de alejamiento contra la niñera de su hermano menor, quien tenía apenas 13 años.

Además, la artista compartió detalles de su vida personal, revelando que en ese entonces tenía la patria potestad de su hermano, debido a que su madre permanecía en Perú. En un giro inesperado, Marisela mostró una cicatriz en su pierna, la cual había resultado de un accidente mientras practicaba skateboarding a la edad de 15 años, lo que dejó atónitos a los presentes.

Marisela Puicón responde a las críticas por su participación en “Caso Cerrado”

Tras su intervención en el programa, las críticas no tardaron en llegar. Marisela Puicón decidió pronunciarse al respecto, aclarando su participación en el espacio televisivo. Según la actriz, fue contratada para desempeñar el rol de panelista en “Caso Cerrado”, aunque aclaró que los problemas presentados en el set eran reales. La artista enfatizó que no había engañado a nadie, ya que todo lo narrado en el programa correspondía a la historia de la denunciante, quien había sufrido un accidente durante la práctica de skateboarding.

En una entrevista con El Comercio, Puicón explicó que el caso presentado, titulado "La patineta de la muerte", era auténtico y que solo la exposición televisiva le daba un toque de dramatización. “El caso era real, y aunque los casos de algunas personas no siempre se muestran con sus nombres reales, las situaciones son genuinas. Yo me ofrecí para representar este caso porque me lo pidieron, pero todo lo que se presentó me ocurrió a mí cuando tenía 15 años", comentó Puicón.

Reacciones en Perú tras la intervención de Marisela Puicón

Marisela Puicón no solo fue parte de una producción que sorprendió a los televidentes, sino que también desató un debate sobre la veracidad de los casos presentados en programas como "Caso Cerrado". Sin embargo, la actriz insistió en que todo lo narrado durante el programa fue parte de su vida personal, algo que muchos espectadores aún no logran entender completamente. Puicón reiteró que se trataba de una actuación profesional y que, como actriz, aceptó la propuesta como parte de su carrera en el mundo del entretenimiento.

Así, a pesar de la controversia generada, Marisela Puicón dejó claro que su participación en “Caso Cerrado” no tenía intenciones de engañar a nadie y que, como en cualquier otro trabajo actoral, cumplió con la tarea que le fue encomendada.

Marisela Puicón apareció en “Caso Cerrado” bajo el nombre de Isabela, pero con un look completamente diferente. Foto: Mil Disculpas

¿A qué se dedica hoy la actriz peruana Marisela Puicón?

Actualmente, Marisela Puicón se mantiene activa en el ámbito profesional, aunque sus actividades han tomado un giro distinto. Además de su carrera actoral, trabaja como imagen de algunas marcas, pero también se ha dedicado al emprendimiento y al desarrollo de proyectos relacionados con la motivación y el liderazgo para impulsar a las personas a crear sus propios emprendimientos. Su cuenta en redes sociales, especialmente Instagram, se ha convertido en una plataforma donde comparte contenido motivacional, consejos de bienestar y reflexiones sobre la vida. En sus publicaciones, busca inspirar a sus seguidores, ofreciendo mensajes de aliento y promoviendo el cuidado de la salud mental.