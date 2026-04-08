Ken-Y en Lima 2026: fecha del concierto, entradas y todo sobre su show ‘Enamorado’ en Arena 1

El romanticismo urbano vuelve a los escenarios peruanos. Ken-Y, considerado uno de los máximos referentes del género, se presentará en Lima, con su gira ‘Enamorado: El Concierto Tour’, este 27 de mayo en Arena 1.

El artista promete una noche especial, donde el público podrá reencontrarse y cantar los temas que marcaron toda una generación y que hoy siguen vigentes en el corazón de sus fans. A lo largo de su carrera, el artista puertorriqueño ha construido un repertorio de clásicos como ‘Te regalo amores’, ‘Igual que ayer’ y ‘Princesa’, canciones que definieron una etapa del género urbano.

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¿Cómo conseguir entradas para el concierto de Ken-Y?

Las entradas para el concierto de Ken-Y este 27 de mayo en el Arena 1 ya están a la venta a través de la web de Joinnus.com. El precio de los boletos con su respectiva locación son las siguientes:

Tribuna General - Regular

S/ 140,00

Tribuna VIP - Regular

S/ 190,00

Tribuna Platinum - Regular

S/ 280,00

VIP - Regular

S/ 240,00

Platinum Promo Flash

S/ 264,00

Platinum + Meet & Greet

S/ 580,00

Este concierto forma parte de una nueva etapa en la carrera del artista, quien está realizando una gira internacional por Chile, Argentina, Colombia, Ecuador y Bolivia, reafirmando su vigencia en la escena urbana. Lima se suma a la ruta de una de las giras más esperadas del año, en una noche que promete ser intensa, romántica y llena de recuerdos.

¿Qué habrá en el concierto de Ken-y?

Para su concierto en Perú, no solo cantará sus grandes éxitos, sino que apostará por una velada íntima para conectar con su público. “Este concierto es un contacto muy personal. Representa lo que soy en toda su esencia, donde resumo toda mi vida musical, mis gustos, mis pasiones. Es un reflejo básicamente de lo que yo represento y el mensaje que quiero llevar al público a través de mi música”, expresó Ken-Y.

‘Enamorado’ propone un recorrido musical por historias de amor, desamor y reconciliación, temáticas que han consolidado a Ken-Y como uno de los artistas más queridos del género. El espectáculo incorpora una producción de alto nivel, y una puesta en escena concebida para reforzar la conexión emocional con el público.