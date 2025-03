Actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ se mostró incómoda con Mario Irivarren por decir mal su nombre: “Qué pena”

Las actrices colombianas Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, recordadas por sus icónicos roles de la ‘peliteñida’ y ‘Marce’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, se encuentran en Lima para participar en la obra ‘Muertas de la risa’, que se presentará este 29 de marzo en el Teatro Canout. Antes de su show, las artistas se pasearon por diversos pódcast para hablar de su espectáculo.



Lorna Cepeda no se quedó callada ante error de Mario Irivarren



El último jueves 27 de marzo, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez acudieron al pódcast ‘Good time’ para promocionar su show. El encargo de presentar a las actrices colombianas fue Mario Irivarren. “El día de hoy nos visitan desde ‘Betty, la fea’, dos actrices increíbles y maravillosas. Tenemos a Natalia Ramírez y Lorena Cepeda”, mencionó el participante de ‘Esto es guerra’.



Al escuchar que Mario Irivarren dijo mal su nombre, Lorna Cepeda no se quedó con los brazos cruzados y le dijo “Hola, José” al chico reality. Durante el programa, la actriz fluyó con normalidad, pero no pudo ocultar su incomodidad en más de una ocasión al darse cuenta de que los conductores de ‘Good Time’.

Minutos después, Lorna Cepeda le aclaró que le cambió el nombre a Mario Irivarren a propósito, debido a que él la llamó Lorena. Fue en ese momento que el influencer peruano le pidió perdón. “Perdón, yo leí mal. Me disculpo por eso. Pensé que estaba mal escrito”, dijo.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez expresaron su incomodidad



En otro momento de la entrevista, Lorna Cepeda le respondió con sarcasmo a Mario Irivarren, cuando este dijo que le gustaba el acento de Medellín, a lo que la hermana de Angie Cepeda expresó: “Ah bueno, ninguna de las dos (somos). ¡Qué pena!”. “Les ha llegado que no sepan su nombre”, añadió un miembro de la producción.



No todo quedó allí. Cuando le preguntaron a Lorna Cepeda y Natalia Ramírez si era la primera vez que venían al Perú, las colombianas tampoco se callaron. “¿O sea que no sabes?”, dijo rápidamente la actriz, que dio vida a ‘Marce’, desatando las carcajadas del resto. “El año pasado estuvimos aquí con otra obra que se llama ‘El diván rojo’ (...) Señor productor, la publicidad no estuvo muy bien porque no sabían que habíamos venido”, agregó.



Lorna Cepeda y Natalia Ramírez realizarán función en Lima



En la obra ‘Muertas de risa’, Lorna y Natalia dan vida a dos mujeres que inician un profundo cuestionamiento sobre el amor que han compartido por un mismo hombre. A medida que avanza la trama, descubren que el amor no es algo que se pueda compartir, comprar o vender, y que, por encima de todo, el amor propio es lo más importante.



Los asistentes serán testigos de confesiones sorprendentes, relaciones complicadas y una revelación impactante que promete dejar a todos "muertos de risa". Esta producción se presenta como una oportunidad única para apreciar el talento y la química de estas destacadas actrices en una comedia repleta de sorpresas y personajes peculiares.