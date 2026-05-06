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Muere la actriz Xóchitl Vigil, reconocida por su participación en ‘Rebelde’, ‘Clase 406’ y más producciones de Televisa

Tras su fallecimiento, amigos y seguidores expresaron su tristeza en redes sociales. La cantante Margarita Batiz, entre otros, compartió emotivos mensajes de despedida en honor a la actriz.


Xóchitl Vigil dio vida a Rosa Férnández, la mamá de Lupita (Maite Perroni) en la telenovela juvenil ‘Rebelde’ (2004).
Xóchitl Vigil dio vida a Rosa Férnández, la mamá de Lupita (Maite Perroni) en la telenovela juvenil ‘Rebelde’ (2004). | Foto: difusión
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¡México se viste de luto! El último martes 5 de mayo se confirmó la muerte de la actriz de teatro y televisión Xóchitl Vigil, quien participó en varias producciones de Televisa. De acuerdo con los reportes difundidos en redes sociales, la intérprete, reconocida por su participación en telenovelas como 'Rebelde' y 'Clase 406', murió el lunes 4 de mayo a los 73 años.

La noticia sobre el fallecimiento de la actriz mexicana la confirmó César Bono, con quien estuvo casada por más de 10 años y fruto de esa relación nacieron sus dos hijas, María Rosa y María del Sol. Fue el propio actor quien ratificó la información durante un encuentro con medios de comunicación, al término de una función de la obra 'Defendiendo al cavernícola'.

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Confirman la muerte de la actriz Xóchitl Vigil

El actor César Bono se mostró conmovido al confirmar la muerte de quien fue madre de sus hijas mayores, Xóchitl Vigil. Asimismo, evitó precisar las causas del deceso de la actriz, con quien compartió créditos en el programa de comedia 'Hogar dulce hogar', en la década de 1970.

Xóchitl Vigil fue una actriz de teatro y televisión que también incursionó en la industria como cantante y actriz de doblaje.

Xóchitl Vigil fue una actriz de teatro y televisión que también incursionó en la industria como cantante y actriz de doblaje.

"Yo me casé dos veces, bendito sea Dios, solo fueron dos. En el primer matrimonio tuve dos hijas mujeres; ayer murió la mamá de esas dos hijas. (...) Y hablé de que uno trabaja para su mujer y para sus hijas, y me está doliendo ahorita", expresó con la voz entrecortada.

Tras conocerse la muerte de la figura de Televisa, diversos personajes del medio y seguidores comenzaron a expresar mensajes de despedida en redes sociales. "Descanse en paz, mi querida amiga", escribió la cantante Margarita Batiz.

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¿Quién fue Xóchitl Vigil?

Xóchitl Vigil fue una actriz de teatro y televisión que también incursionó en la industria como cantante y actriz de doblaje. Su salto a la fama se dio en 1974, con participaciones en proyectos como 'Plaza Sésamo', '¡Ah qué Kiko!', 'Dr. Cándido Pérez', 'Mujer, casos de la vida real' y 'Hogar dulce hogar', junto a César Bono y su hija María Rosa.

A lo largo de su carrera participó en telenovelas juveniles como 'Alguna vez tendremos alas' (1997) y 'Clase 406' (2002), donde consolidó su presencia en la pantalla. Es recordada por dar vida a Rosa Fernández, la madre de Lupita (Maite Perroni), en la telenovela juvenil 'Rebelde' (2004).

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