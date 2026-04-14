Banda TK vuelve a Sargento Pimienta con un show especial: “La banda está sonando mejor que nunca”

La emblemática banda peruana TK anuncia su esperado regreso a los escenarios con un concierto especial, el cual está programado para este viernes 24 de abril en Sargento Pimienta (Av. Francisco Bolognesi 757, Barranco), considerado como uno de los escenarios más icónicos de la escena limeña.

Tras casi una década sin presentarse en el conocido local de Barranco, la agrupación TK vuelve para reencontrarse con su público en una noche que promete emoción, nostalgia y nuevos comienzos. Las entradas ya se encuentran disponibles en Joinnus, y el público podrá conocer detalles del repertorio en la sección multimedia en la página del evento.

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“Juntarnos a ensayar de nuevo es un absoluto placer porque la música nos sigue enamorando. La banda está sonando mejor que nunca y en esta nueva etapa estamos resignificando algunas canciones de nuestra discografía, al mismo tiempo que le damos espacio a nuevas composiciones que nos tienen muy entusiasmados”, comenta Diego Dibós, vocalista y fundador de la agrupación.

Trayectoria de la banda TK

Formada a inicios de los años 2000, TK se convirtió rápidamente en una de las propuestas más sólidas del rock peruano. Su álbum debut ‘Trece’ (2001), posteriormente distribuido por Sony Music, marcó el inicio de una carrera ascendente que alcanzó reconocimiento internacional al obtener el premio a Mejor Artista Nuevo Central en los MTV Video Music Awards Latinoamérica 2003. Incluso, fue considerada como una de las ocho bandas con mayor proyección internacional de la región por la revista ‘Rolling Stone LA’.

Asimismo, su álbum ‘Tentando Imaginarios’ (2004) consolidó su impacto con certificaciones de oro y platino. Más adelante llegaron los discos ‘La Juerga Pirata’ (2005), ‘Núcleo’ (2007), ‘Equidistante’ (2017), entre otros.

La noche contará además con la participación de la banda invitada Phonic, encargada de abrir el concierto. Cuentan con dos discos publicados y algunos singles que han visto la luz durante el 2025. Sin duda, fue un año importante para la banda porque compartió escenario con importantes bandas de la escena local como Mar de Copas, Zen, Cementerio Club e internacionales como Lucybell, J.R. Richards (vocalista de Dishwalla) Taburete, Arde la Sangre y más. Incluso, su tema ‘Our Love Will Suicide’ fue incluido como el tema central de la película ‘La Lágrima del Diablo’.

Hoy, TK vuelve con una propuesta que mira hacia adelante sin perder su esencia. El concierto en Sargento Pimienta será una oportunidad única para revivir algunos clásicos que marcaron a toda una generación, así como para descubrir en primicia nueva música. La banda presentará en vivo dos adelantos de su próximo trabajo discográfico, ‘Desechos sustanciales’: ‘Turbulencia’, que será interpretada antes de su estreno en plataformas digitales, y ‘Niño cohete’, su más reciente sencillo.



