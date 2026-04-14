HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Resultados ONPE en vivo: López Aliaga, Nieto y Sánchez | Epicentro Electoral - Réplica

Entretenimiento

Banda TK vuelve a Sargento Pimienta con un show especial: “La banda está sonando mejor que nunca”

Tras casi diez años sin presentarse en Barranco, TK promete una noche de emociones, nostalgia y nuevos comienzos, reinterpretando sus clásicos y presentando nuevas composiciones.

Banda TK vuelve a Sargento Pimienta este 24 de abril para viajar al pasado, presente y futuro. Foto: difusión
Banda TK vuelve a Sargento Pimienta este 24 de abril para viajar al pasado, presente y futuro. Foto: difusión | Foto: difusión

La emblemática banda peruana TK anuncia su esperado regreso a los escenarios con un concierto especial, el cual está programado para este viernes 24 de abril en Sargento Pimienta (Av. Francisco Bolognesi 757, Barranco), considerado como uno de los escenarios más icónicos de la escena limeña. 

Tras casi una década sin presentarse en el conocido local de Barranco, la agrupación TK vuelve para reencontrarse con su público en una noche que promete emoción, nostalgia y nuevos comienzos. Las entradas ya se encuentran disponibles en Joinnus, y el público podrá conocer detalles del repertorio en la sección multimedia en la página del evento.

TE RECOMENDAMOS

LOS ÁNGELES Y SU MISIÓN EN ESTE PLANO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

“Juntarnos a ensayar de nuevo es un absoluto placer porque la música nos sigue enamorando. La banda está sonando mejor que nunca y en esta nueva etapa estamos resignificando algunas canciones de nuestra discografía, al mismo tiempo que le damos espacio a nuevas composiciones que nos tienen muy entusiasmados”, comenta Diego Dibós, vocalista y fundador de la agrupación.

PUEDES VER: Qué conciertos habrá en Lima en 2026: agenda completa con precios y fechas confirmadas

lr.pe

Trayectoria de la banda TK 

Formada a inicios de los años 2000, TK se convirtió rápidamente en una de las propuestas más sólidas del rock peruano. Su álbum debut ‘Trece’ (2001), posteriormente distribuido por Sony Music, marcó el inicio de una carrera ascendente que alcanzó reconocimiento internacional al obtener el premio a Mejor Artista Nuevo Central en los MTV Video Music Awards Latinoamérica 2003. Incluso, fue considerada como una de las ocho bandas con mayor proyección internacional de la región por la revista ‘Rolling Stone LA’. 

Asimismo, su álbum ‘Tentando Imaginarios’ (2004) consolidó su impacto con certificaciones de oro y platino. Más adelante llegaron los discos ‘La Juerga Pirata’ (2005), ‘Núcleo’ (2007), ‘Equidistante’ (2017), entre otros. 

La noche contará además con la participación de la banda invitada Phonic, encargada de abrir el concierto. Cuentan con dos discos publicados y algunos singles que han visto la luz durante el 2025. Sin duda, fue un año importante para la banda porque compartió escenario con importantes bandas de la escena local como Mar de Copas, Zen, Cementerio Club e internacionales como Lucybell, J.R. Richards (vocalista de Dishwalla) Taburete, Arde la Sangre y más. Incluso, su tema ‘Our Love Will Suicide’ fue incluido como el tema central de la película ‘La Lágrima del Diablo’. 

Hoy, TK vuelve con una propuesta que mira hacia adelante sin perder su esencia. El concierto en Sargento Pimienta será una oportunidad única para revivir algunos clásicos que marcaron a toda una generación, así como para descubrir en primicia nueva música. La banda presentará en vivo dos adelantos de su próximo trabajo discográfico, ‘Desechos sustanciales’: ‘Turbulencia’, que será interpretada antes de su estreno en plataformas digitales, y ‘Niño cohete’, su más reciente sencillo.


Notas relacionadas
Arqueología del rock peruano (1964-1974): los años maravillosos

Arqueología del rock peruano (1964-1974): los años maravillosos

LEER MÁS
The Killers en Lima 2026: este es el posible setlist de su concierto en Costa 21

The Killers en Lima 2026: este es el posible setlist de su concierto en Costa 21

LEER MÁS
Steve Hackett: “En los últimos tiempos la música se ha vuelto mucho más superficial”

Steve Hackett: “En los últimos tiempos la música se ha vuelto mucho más superficial”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Ya no llega a Lima! Cantante María Conchita Alonso arremete contra promotor peruano por incumplimiento de contrato: “Estoy dolida”

¡Ya no llega a Lima! Cantante María Conchita Alonso arremete contra promotor peruano por incumplimiento de contrato: “Estoy dolida”

LEER MÁS
Qué conciertos habrá en Lima en 2026: agenda completa con precios y fechas confirmadas

Qué conciertos habrá en Lima en 2026: agenda completa con precios y fechas confirmadas

LEER MÁS
¿Quién es Staisy Huamansisa? La peruana que busca emular a Maju Mantilla y va por la corona del Miss Mundo 2025

¿Quién es Staisy Huamansisa? La peruana que busca emular a Maju Mantilla y va por la corona del Miss Mundo 2025

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rafael López Aliaga endurece su discurso y amenaza con covocar una marcha nacional si el JNE no anula los comicios

Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados y partidos de la fecha 2

Roberto Sánchez pasa a Jorge Nieto y se acerca a López Aliaga, según resultados de ONPE al 84%

Entretenimiento

Conciertos de abril en Lima 2026: fechas, lugares y precios de las entradas

Salsera Masiel Málaga celebrará a lo grande su aniversario: “Estoy viviendo una etapa muy especial en mi carrera”

¡Ya no llega a Lima! Cantante María Conchita Alonso arremete contra promotor peruano por incumplimiento de contrato: “Estoy dolida”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Roberto Sánchez pasa a Jorge Nieto y se acerca a López Aliaga, según resultados de ONPE al 84%

Ernesto de la Jara: “El Tribunal Constitucional da sentencias que son aberrantes”

Piero Corvetto responderá ante la Policía anticorrupción: jefe de la ONPE es citado a declarar este viernes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025