Se veía venir. Isa Pantoja se sentó en un set de televisión (plató en España) para soltar y liberarse de cómo ha sido su vida al lado de Isabel Pantoja, la famosa intérprete que en una visita a Lima Perú la adoptó.

“El dolor que tengo que no he podido superar, es ese. Siempre he querido creer que ella era mi madre de verdad. Quiero pensar que ella me quiere muchísimo (…) Le agradezco la vida, pero no me ha sabido proteger. A un hijo adoptado se le da incluso más cariño que a uno biológico”, le contó a sus anfitriones sobre la famosa Isabel Pantoja a Santi Acosta y Beatriz Archidona, conductores de ‘De viernes , reconociendo que es ese episodio crucial en su vida donde está el origen de todo.

“No hay hijos de primera ni hijos de segunda, no tienes que agradecer que te hayan adoptado. Tu madre tomó esa decisión y te tenía que haber tratado como merecías. Estás siendo muy generosa con ella”, le rspondió Archidona, logrando que la joven influencer se quebrara.

La peruana de 28 años, recordó cómo fue el momento en que Ia famosa tonadillera “la eligió” en el orfanato, y cómo se enteró en el colegio de que no era hija biológica de la voz de ‘Marinero de luces’.

“El tema de la adopción se habló en el colegio y una niña me dijo que le había dicho su madre que yo era adoptada. Llegué a casa y se lo conté a Dulce (Dulce Delapiedra, su ex niñera), y al día siguiente me dijo que hablase con mi madre. Me lo acabó contando como si fuera un cuento”.

“El tema de la adopción es muy doloroso. Son episodios que me duelen muchísimo y no me siento preparada para reproducir esas cosas”, dijo llorando.

"No me lo merecía"

Visiblemente devastada mencionó que “Lo único que sé es que no me lo merecía. No hay persona que se merezca eso, y menos de la única familia que he conocido. Independientemente de estas cosas malas, me han dado también mucho cariño y me he sentido querida. A mi hermano (Kiko Rivera) le tenía en un pedestal y ahora he entendido muchas cosas. He estado en el hospital y no ha venido a verme, y al otro sí.”, dijo llorando.

En el set de televisión, también, rescató que no quiere quedarse con lo malo. “Si lo cuento no creo que vaya a ganar nada porque son cosas muy dolorosas para mí que no he superado. Yo soy feliz, llego a mi casa y tengo alguien que duerme conmigo y me abraza. Y tengo los abrazos de mi hijo. Me he dado cuenta de que ahora sí tengo la libertad de escoger quién quiero ser, y valorarme”, afirmó Isa Pantoja.