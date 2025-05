Britney Spears protagoniza escándalo al beber y fumar durante vuelo privado hacia Los Ángeles: fue amonestada al aterrizar

La cantante Britney Spears, de 43 años, estuvo involucrada en un nuevo episodio controvertido. Durante un viaje en avión privado que partió de Cabo San Lucas, México, con destino a Los Ángeles, la cantante fumó un cigarro y bebió alcohol a bordo.

De acuerdo con diversas fuentes, Spears infringió las reglas establecidas dentro de la aeronave y fue reprendida directamente por las autoridades al llegar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Britney Spears protagoniza escándalo durante vuelo privado hacia Los Ángeles

Según informó el portal TMZ, Britney Spears ingería bebidas alcohólicas y en cierto momento encendió un cigarrillo durante el vuelo, una acción que contraviene las normativas federales de aviación. La situación provocó la preocupación de la tripulación, quienes le solicitaron que apagara el cigarro, petición a la que ella accedió.

Sin embargo, durante el trayecto se notificó a las autoridades, quienes ya la aguardaban cuando aterrizó. Fuentes citadas por PEOPLE señalaron que la cantante fue reprendida por su comportamiento por parte de la policía y posteriormente quedó en libertad.

“Esta no es la primera vez que se le llama la atención. No se caracteriza precisamente por respetar las normas”, declaró una fuente al medio. JSX, la aerolínea responsable del vuelo privado, optó por no emitir comentarios, mientras que el portavoz de Spears no respondió a las solicitudes de declaración.

La respuesta de Britney Spears Britney tras su polémico accionar durante vuelo privado

Después de protagonizar el incidente, Britney Spears se pronunció a través de su cuenta de Instagram. En su publicación, señaló que creyó que los oficiales que la esperaban estaban allí para brindarle apoyo: “Pensé ‘¡Vaya, qué especial me siento!’”.

Respecto al episodio del cigarrillo, indicó: “He estado en aviones donde fumar está prohibido, pero este parecía distinto porque los portavasos estaban ubicados fuera del asiento”. También mencionó que era “la primera vez que tomaba vodka” durante un vuelo, lo cual le hizo sentir “¡muy inteligente!”.

La cantante admitió que solicitó un cigarro, que fue encendido por un amigo, lo que le hizo suponer que fumar estaba permitido. Aun así, ofreció disculpas a “quien haya podido sentirse ofendido”.

No es la primera polémica que la artista protagoniza en los últimos meses

En diciembre de 2024, durante la celebración de su cumpleaños, Britney Spears fue captada con un encendedor de butano mientras abordaba un avión privado. Este tipo de objeto está vetado en vuelos por su carácter inflamable y fue registrado como una muestra previa de su falta de precaución respecto a las normas de seguridad aérea.

Desde que en noviembre de 2021 concluyó la tutela legal que la mantuvo bajo supervisión judicial durante 13 años debido a complicaciones relacionadas con su salud mental, la artista ha estado tratando de recuperar el control sobre su vida personal y profesional.

