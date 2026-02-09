Premios Lo Nuestro se realizará el jueves 19 de febrero. | Foto composición LR / Google

Premios Lo Nuestro se realizará el jueves 19 de febrero. | Foto composición LR / Google

Premios Lo Nuestro 2026 dará el puntapié inicial al calendario de reconocimientos musicales en Latinoamérica. La edición número 38 se realizará el jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, escenario que volverá a reunir a los principales exponentes de la industria.

La ceremonia contará con transmisión en vivo mediante Univisión y la plataforma ViX, opciones que permitirán seguir cada detalle desde distintos países. La producción confirmó una cobertura ampliada que incluirá alfombra magenta, presentaciones especiales y contenido exclusivo.

Premios Lo Nuestro 2026: fecha, lugar y transmisión en vivo

La gala se llevará a cabo el jueves 19 de febrero de 2026 desde el Kaseya Center, recinto ubicado en Miami, Florida, reconocido por albergar eventos de gran magnitud dentro del entretenimiento latino.

La premiación será emitida en directo por Univisión, UNIMÁS y Galavisión, además del servicio de streaming ViX, disponible en celulares, computadoras y Smart TV tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica.

Premios Lo Nuestro 2026 y el significado del lema “Honrando lo que somos”

Este año, la ceremonia se presenta bajo el lema 'Honrando lo que somos', una consigna que busca destacar la identidad latina, el valor de las raíces y la evolución sonora de la música regional y urbana.

De acuerdo con los organizadores, el concepto responde a una corriente artística reciente que apuesta por sonidos orgánicos y relatos culturales. Producciones como 'Debí Tirar Más Fotos' de Bad Bunny y 'Tropicoqueta' de Karol G reflejan esta tendencia que marcó el último periodo musical.

Horario de Premios Lo Nuestro 2026

La transmisión se dividirá en dos bloques: la antesala Noche de Estrellas y la ceremonia principal. A continuación, los horarios convertidos por país:

Noche de Estrellas

🇵🇪 Perú: 6:00 p. m.

🇲🇽 México (Centro): 5:00 p. m.

🇺🇸 Estados Unidos:

Pacífico: 6:00 p. m.

Central: 5:00 p. m.

Este: 7:00 p. m.

Gala principal

🇵🇪 Perú: 7:00 p. m.

🇲🇽 México (Centro): 6:00 p. m.

🇺🇸 Estados Unidos:

Pacífico: 7:00 p. m.

Central: 6:00 p. m.

Este: 8:00 p. m.

Conductoras y hosts de Premios Lo Nuestro 2026

Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía estarán a cargo de la conducción principal de la gala. Las presentadoras acompañarán al público durante la premiación y los espectáculos musicales.

En la antesala Noche de Estrellas, los hosts confirmados son Chiqui Delgado, Raúl de Molina, Jorge Bernal, Jomari Goyso, Jess Judith y Karina Banda, quienes liderarán la cobertura desde la alfombra magenta.

Bad Bunny lidera las nominaciones en Premios Lo Nuestro 2026

Bad Bunny encabeza la lista de artistas con más postulaciones en esta edición, al competir en diez categorías que abarcan géneros como urbano, pop y tropical.

El cantante figura en apartados como Artista Premio Lo Nuestro del Año, Canción del Año por “DTMF” y Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, además de diversas colaboraciones y reconocimientos a su gira.