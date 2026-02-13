HOYSuscripcion LR Focus

‘El Tri’ de México regresa al Perú por sus 56 años de trayectoria: fecha, lugar y entradas del concierto de la gira ‘Adictos al rocanrol’

El grupo rockero liderado por Alex Lora ofrecerá un único concierto en Lima, donde interpretará lo mejor de su repertorio con clásicos como ‘Cuando Tú No Estás’, ‘Pobre Soñador’, ‘Todo por el Rocanrol’ y más. 

Alex Lora, vocalista de El Tri cuenta con 73 años. Foto: Instagram.
Alex Lora, vocalista de El Tri cuenta con 73 años. Foto: Instagram.

El rock en español está de fiesta y Lima será parte de la celebración. El Tri de México, liderado por el legendario Alex Lora, regresa al Perú para conmemorar 56 años de trayectoria ininterrumpida con un concierto el 25 de junio de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición en el marco de su gira ‘Adictos al rocanrol’.

Con casi seis décadas sobre los escenarios, El Tri se ha convertido en una institución del rock latinoamericano. Sus canciones han sido himnos generacionales que han acompañado luchas, sueños y emociones, consolidando a Alex Lora como una de las voces más auténticas, directas e influyentes del rock en español.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de El Tri de México en Lima?

Las entradas para el concierto de El Tri de México en Lima estarán a la venta a partir del martes 17 de febrero a través de la web, Joinnus.com, empezando a las 10 de la mañana con todos los medios de pago. La expectativa es grande entre los seguidores del rocanrol que se preparan para una noche histórica.

La presentación en Lima tendrá un significado aún más profundo: además de celebrar los 56 años de carrera, se cumplen 40 años desde la primera visita de El Tri al Perú, una relación que se ha fortalecido con el tiempo y que ha convertido cada concierto en un encuentro de hermandad rockera.

¿Cuál sería el setlist de El Tri de México en su concierto en Lima?

El concierto en Lima forma parte de la gira ‘Adictos al rocanrol’, un recorrido intenso por los clásicos que definieron la carrera del grupo y marcaron la vida de millones de seguidores. El setlist que tendría el grupo en Lima sería con ‘Triste Canción’, ‘Metro’, ‘Las Piedras Rodantes’, ‘Cuando Tú No Estás’, ‘Pobre Soñador’ y ‘Todo por el Rocanrol’, que prometen hacer vibrar al público.

Esta gira llega tras el reciente estreno en YouTube de la primera parte del concierto de cierre del tour ‘Adictos al rocanrol – 56 años’, grabado el 15 de febrero de 2025 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Aquel show histórico reunió a 65 mil personas durante más de cuatro horas, reafirmando la vigencia, potencia y conexión intacta de El Tri con su público.

