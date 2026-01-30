HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

De lo paranormal a lo psicosocial: ¿las leyendas urbanas serán ciertas? | Que No Se Te Olvide

Entretenimiento

Dreams on Board presenta ‘Another World’ junto a la artista hongkonesa Shakti Kwok

Producido entre Lima y Stuttgart, ‘Another World’ es una invitación a soñar con la libertad del espíritu. Diego Seymour destaca el amor como un eje central de esta obra musical.

Dreams on Board presenta ‘Another World’, sueño paralelo hecho canción. Foto: difusión.
Dreams on Board presenta ‘Another World’, sueño paralelo hecho canción. Foto: difusión. | Foto: difusión.

El artista y productor musical peruano Dreams on Board presenta ‘Another World’, nueva colaboración con la artista hongkonesa Shakti Kwok. El tema fue producido y grabado entre Lima (Perú) y Sttutgart (Alemania). Para alegría de sus fans, este sencillo ya puede reproducirse en diversas plataformas digitales.

“‘Another World’ es un mantra, un llamado de atención, una invitación a seguir soñando con la libertad del espíritu. Con la magia de nuestros pensamientos y sentimientos. Pero por sobre todo con el amor”, indica el artista Diego Seymour, nombre real de Dreams on Board.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cómo nació el tema ‘Another World’?

La contradicción entre las culturas modernas y tradicionales desencadenan un anhelo multidimensional humano. El concepto de ‘Otro Mundo Es Posible’ fue asimilado por Shakti Kwok, experimentando desde la materia e interpretando desde sus propias sensaciones. Quizá sea la desesperanza que encuentra su drenaje en la utopía. 

En otras palabras, se trata de dos mentes que se conectan virtualmente para dar inicio a una obra musical que abraza la colaboración desde todos sus ángulos: tecnología, tradición, cultura y filosofía. Esta vez Shakti y Diego fueron aún más lejos en una búsqueda interior, algunas veces caótica y otras sublime. Recorrieron diversas latitudes y paisajes absorbiendo energía mística para su composición. 

Una residencia móvil, dinámica y errante. ‘Another World’ se convirtió en un proceso y no en un fin. Un proceso que abarcó diferentes estados del ser. La incertidumbre, la no certeza, pero también la intuición, la fuerza y el optimismo.

Notas relacionadas
Dejó el Perú para estudiar becado en prestigiosa universidad de música en Estados Unidos y logró graduarse con doble título

Dejó el Perú para estudiar becado en prestigiosa universidad de música en Estados Unidos y logró graduarse con doble título

LEER MÁS
Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

LEER MÁS
Chabuca Granda, Victoria Angulo y la historia de “La flor de la canela”, por Eduardo González Viaña

Chabuca Granda, Victoria Angulo y la historia de “La flor de la canela”, por Eduardo González Viaña

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falleció a los 71 años Catherine O'Hara, actriz de 'Mi pobre angelito'

Falleció a los 71 años Catherine O'Hara, actriz de 'Mi pobre angelito'

LEER MÁS
Conciertos en Perú 2026: fechas, artistas confirmados y cómo comprar entradas en Lima para ver a BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

Conciertos en Perú 2026: fechas, artistas confirmados y cómo comprar entradas en Lima para ver a BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

LEER MÁS
¡Se suma a la cumbia peruana! Elvis Crespo sorprende al grabar con Orquesta Candela y usuarios reaccionan: “Excelente colaboración”

¡Se suma a la cumbia peruana! Elvis Crespo sorprende al grabar con Orquesta Candela y usuarios reaccionan: “Excelente colaboración”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Entretenimiento

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y dónde comprar entradas para BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

Conciertos febrero 2026: horarios, lugares, precios y dónde comprar entradas de los mejores eventos para este nuevo mes

Hombres G vuelve a Lima con show en el Estadio Nacional: cuándo es el concierto y cómo comprar entradas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025