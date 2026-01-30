Dreams on Board presenta ‘Another World’ junto a la artista hongkonesa Shakti Kwok

El artista y productor musical peruano Dreams on Board presenta ‘Another World’, nueva colaboración con la artista hongkonesa Shakti Kwok. El tema fue producido y grabado entre Lima (Perú) y Sttutgart (Alemania). Para alegría de sus fans, este sencillo ya puede reproducirse en diversas plataformas digitales.

“‘Another World’ es un mantra, un llamado de atención, una invitación a seguir soñando con la libertad del espíritu. Con la magia de nuestros pensamientos y sentimientos. Pero por sobre todo con el amor”, indica el artista Diego Seymour, nombre real de Dreams on Board.

¿Cómo nació el tema ‘Another World’?



La contradicción entre las culturas modernas y tradicionales desencadenan un anhelo multidimensional humano. El concepto de ‘Otro Mundo Es Posible’ fue asimilado por Shakti Kwok, experimentando desde la materia e interpretando desde sus propias sensaciones. Quizá sea la desesperanza que encuentra su drenaje en la utopía.

En otras palabras, se trata de dos mentes que se conectan virtualmente para dar inicio a una obra musical que abraza la colaboración desde todos sus ángulos: tecnología, tradición, cultura y filosofía. Esta vez Shakti y Diego fueron aún más lejos en una búsqueda interior, algunas veces caótica y otras sublime. Recorrieron diversas latitudes y paisajes absorbiendo energía mística para su composición.

Una residencia móvil, dinámica y errante. ‘Another World’ se convirtió en un proceso y no en un fin. Un proceso que abarcó diferentes estados del ser. La incertidumbre, la no certeza, pero también la intuición, la fuerza y el optimismo.

