Isabel Preysler reapareció ante los medios el 22 de octubre en la capital española para presentar su nuevo libro 'Mi verdadera historia'. En el evento, la socialité y empresaria respondió con firmeza a las críticas que han surgido tras la muerte del Nobel peruano Mario Vargas Llosa, con quien mantuvo una relación de varios años. Su discurso, cargado de emoción y determinación, dejó en claro que busca recuperar el control sobre su propia historia después de años de rumores.

“Se han dicho tantas cosas falsas, que ahora he decidido hacerlo yo. Tengo la edad adecuada”, señaló ante un auditorio de periodistas y asistentes. Acompañada por su hija Tamara Falcó y amigos cercanos, Preysler confesó que su obra es un intento por poner fin a las especulaciones sobre su vida privada. La empresaria aseguró que 'Mi verdadera historia' no solo retrata su faceta pública, sino también la influencia de los hombres más importantes en su vida.

Isabel Preysler expone a allegados de Mario Vargas Llosa y los enfrenta en su libro

Durante su intervención, Isabel Preysler se refirió directamente a los comentarios procedentes del entorno de Mario Vargas Llosa, quienes han afirmado que el escritor habría sido infeliz durante su relación. “Me llena de perplejidad y aún no consigo entender el empeño de su entorno por intentar hacer creer a todo el mundo que Mario fue desgraciado a mi lado”, expresó con visible incomodidad.

Mario Vargas Llosa se mostraba afectuoso con Isabel Preysler.

La ausencia de Preysler en el funeral del Nobel, al que asistieron los hijos del autor y su exesposa Patricia Llosa, avivó rumores sobre un distanciamiento definitivo entre ambos. Sin embargo, la aristócrata española aclaró que su relación con Vargas Llosa no terminó en malos términos y que las pruebas de su felicidad están plasmadas en las cartas que él mismo le escribió.

'Mi verdadera historia': las cartas y recuerdos que revelan la versión de Isabel Preysler

En 'Mi verdadera historia', Isabel Preysler comparte fragmentos de su vida personal y profesional, incluyendo pasajes íntimos de su convivencia con el autor peruano. “Las cartas son mías y puedo publicarlas para demostrar que él era feliz conmigo”, afirmó, defendiendo su derecho a revelar una parte de su historia que considera malinterpretada por terceros.

La empresaria insistió en que su objetivo no es reabrir viejas heridas, sino ofrecer su versión sobre los hechos que marcaron su relación. Con esta obra, Preysler busca aclarar los rumores y presentar una mirada más auténtica sobre su vínculo con Mario Vargas Llosa. Su mensaje fue contundente: solo ella puede contar su verdad y, con este libro, pretende dejar constancia de ello para siempre.