Cantante Diego Dibós es multado con más de S/100.000 por Indecopi tras ser acusado de vender canciones sin autorización

El recordado grupo de rock peruano TK, que años atrás le dio al país múltiples premios, volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras un reciente fallo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a favor de Edgar Guerra, fundador de la banda y compositor. La entidad le dio la razón en la denuncia que interpuso contra Diego Dibós, el exvocalista de la agrupación y además su examigo.

Durante una entrevista con el pódcast ‘Nadie se salva’, Edgar Guerra contó que denunció a Diego Dibós por comercializar, sin su autorización, canciones de su autoría, tanto en conciertos como en plataformas digitales.

Indecopi falló a favor de Edgar Guerra y Diego Dibós deberá pagar más de S/100.000

El fundador de TK, Edgar Guerra, autor de icónicas canciones del grupo como ‘Abril’, ‘Ilusión’, o ‘Ángel’, reveló que Indecopi falló a su favor en primera instancia, multando al músico Diego Dibós con más de 20 UIT, lo que equivale a una suma superior a los S/100.000.

“Lamentablemente, uno tiene que llegar a estas instancias. A mí no me tiene que pagar esos 20 UIT, se lo tiene que pagar al Estado. Pero sí me tiene que pagar unos devengados por haber explotado mis canciones, eso es poco porque las plataformas digitales pagan muy poco”, señaló Edgar Guerra al pódcast de YouTube.

La resolución también ordena que todas las canciones de TK compuestas por Guerra sean retiradas de las plataformas digitales. Hasta el momento, Diego Dibós no se ha pronunciado sobre el tema, aunque está en su derecho de apelar la decisión de Indecopi.

Origen del conflicto entre Edgar Guerra y Diego Dibós

Edgar Guerra contó que la banda TK, de la cual fue guitarrista, compositor y fundador, se disolvió en 2007 por conflictos internos relacionados con egos, intereses personales y envidias. Sin embargo, años después descubrió que varias canciones de su autoría seguían disponibles en plataformas como Spotify y Apple Music, sin su autorización y sin recibir regalías.

La sorpresa fue mayor cuando identificó que el sello discográfico Sinergia, propiedad de Diego Dibós y George Schofield, había publicado esas canciones, a pesar de que estaban registradas a su nombre en Indecopi. Ante esta situación, Guerra decidió tomar acciones legales en 2022 contra su excompañero de banda.

El compositor también reveló que, antes de acudir a la vía legal, intentó resolver el problema directamente con Dibós. “Me lo encontré en una actividad y lo encaré por mis canciones, porque no me había pedido permiso y no me pagaban nada. Pero él me respondió, en pocas palabras, que podía hacer lo que quisiera. Me dijo: ‘Búscate un abogado’. Eso hice, y le puse la denuncia”, relató con firmeza.

Diego Dibós también interpretó canciones de Edgar Guerra en conciertos

Pero no solo se trata de la venta de canciones sin autorización en plataformas digitales. Edgar Guerra reveló que Diego Dibós también tocó en numerosos conciertos las canciones que él compuso, sin que le pagaran regalías por ello.

“Pasó un año y Diego hizo más de 100 conciertos, estuvo de gira en gira. Tocó todas mis canciones, eso está registrado en YouTube. Fui a Apdayc y me dijeron que mis regalías solo fueron 120 soles. Pregunté: ‘¿Pero esas canciones no están registradas a mi nombre?’. Me respondieron: ‘Sí, pero creo que ese dinero se lo pagaron a él’”, contó Guerra en el pódcast ‘Nadie se salva’.