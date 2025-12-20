HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultura Asiática

Melon Music Awards 2025 lista completa de ganadores: G-Dragon, Jennie y Rosé arrasan en los premios k-pop MMA

Grandes estrellas del k-pop, como G-Dragon y las integrantes de BLACKPINK, reafirmaron su impacto al llevarse varios premios en los Melon Music Awards 2025 este 20 de diciembre.

Los Melon Music Awards 2025 se celebraron este 20 de diciembre en Seúl.
Los Melon Music Awards 2025 se celebraron este 20 de diciembre en Seúl. | Foto: composición LR/Naver

Los Melon Music Awards 2025 transformaron el Gocheok Sky Dome de Seúl en el epicentro del k‑pop. La gala tuvo como máximos protagonistas a G‑Dragon y a las integrantes de BLACKPINK, Rosé y Jennie, quienes se consolidaron como los grandes vencedores de la noche. Jennie hizo historia al convertirse en la primera solista femenina que recibe un daesang en este evento, mientras que el líder de BIGBANG reafirmó su título de 'Rey del K‑pop' al convertirse en el primer solista masculino que conquista tres de los cuatro galardones más importantes de la ceremonia.

Los MMA son uno de los premios más prestigiosos de Corea del Sur, organizados por la plataforma de música Melon. Reconocen a los artistas, álbumes y canciones más influyentes del año, basándose en criterios como desempeño digital, evaluación del jurado y votación de fans para garantizar que los ganadores reflejen tanto el impacto comercial como el respaldo del público.

PUEDES VER: ¡Shin Min Ah y Kim Woo Bin se casaron! Actores coreanos celebraron mágica boda tras 10 años de novios: Taehyung de BTS, Kung Soo entre los invitados

lr.pe

Lista completa de ganadores de los Melon Music Awards 2025

  • Daesang:
  • Canción del año: G-Dragon por 'HOME SWEET HOME' (con Taeyang y Daesung)
  • Artista del año: G-Dragon
  • Disco del año: Jennie
  • Álbum del año: G-Dragon por 'Übermensch'
  • Top 10:
  • Rosé
  • Lim Young Woong
  • Jennie
  • aespa
  • BOYNEXTDOOR
  • G-Dragon
  • IVE
  • NCT Wish
  • PLAVERIIZE
  • Millions Top 10:
  • Rosé por 'Rosie'
  • SEVENTEEN por 'HAPPY BURSTDAY'
  • IU por 'A flower bookmark, Pt. 3'
  • Lim Young Woong por 'IM HERO 2'
  • Jennie por 'Ruby'
  • BOYNEXTDOOR por 'No Genre'
  • G-Dragon por 'Übermensch'
  • IVE por 'IVE EMPATHY'
  • PLAVE por 'Caligo Pt.1'
  • RIIZE por 'ODYSSEY'
  • Artista nuevo del año: ALLDAY PROJECT y Hearts2Hearts
  • Mejor solista femenina: Rosé
  • Mejor solista masculino: G-Dragon
  • Mejor grupo femenino: IVE
  • Mejor grupo masculino: BOYNEXTDOOR
  • Mejor banda sonora: HUNTR/X por 'Golden' (OST de 'KPop Demon Hunters')
  • Mejor artista pop: Ed Sheeran
  • Etapa del año: aespa
  • Mejor video musical: KiiiKiii por 'I DO ME'
  • Mejor compositor: G-Dragon
  • Mejor interpretación femenina: ILLIT
  • Mejor interpretación masculina: RIIZE
  • Mejor estilo musical: ALLDAY PROJECT y 10CM
  • Mejor productor: Zico
  • Artista global: aespa
  • Artista global en ascenso: IDID
  • Ícono global 1theK: KiiiKiii
  • Hot trend: WOODZ
  • Berriz global fans' choice: Hearts2Hearts
  • TrackZero choice: HANRORO por 'Goodbye, My Summer'
  • Artista japonés favorito U-NEXT: BOYNEXTDOOR
  • Artista favorito del pop japonés: Kenshi Yonezu
  • La estrella de todos en KakaoBank: NCT WISH.

PUEDES VER: Cantante Alejandro Aramburú regresa a Perú tras debutar en Santos Bravos, la boyband latina de HYBE, y desata furor en aeropuerto

lr.pe

Presentaciones y momentos destacados de los Melon Music Awards 2025

La ceremonia de los Melon Music Awards 2025 reunió presentaciones de G‑Dragon, Jennie, RIIZE, aespa, IVE, NCT Wish y otras estrellas del k‑pop. El momento más electrizante llegó con GD, quien se adueñó del cierre al acercarse a sus colegas en el escenario. La euforia estalló cuando interpretó su clásico 'Crooked', provocando saltos y gritos de emoción entre los artistas presentes.

Otro de los momentos más comentados tuvo como protagonista a Do Kyungsoo (D.O.) de EXO. De acuerdo con los reportes, el idol y actor apareció en la alfombra roja junto a sus compañeros, se retiró por unos minutos para asistir a la boda de Shin Min Ah y Kim Woo Bin, y posteriormente volvió al recinto para subir al escenario junto al grupo. Su presencia marcó el esperado retorno de la boyband a los MMA, después de un largo periodo de ausencia.

Notas relacionadas
¿Vendrá a Perú? Jackson Wang de GOT7 confirma fechas de tour en Latinoamérica 2026: países y todo lo que debes saber de 'Magicman 2'

¿Vendrá a Perú? Jackson Wang de GOT7 confirma fechas de tour en Latinoamérica 2026: países y todo lo que debes saber de 'Magicman 2'

LEER MÁS
MAMA Awards 2025 [DÍA 2] todos los GANADORES: STRAY KIDS, G-Dragon, aespa, Jennie, Rosé y más idols k-pop que se llevaron premios

MAMA Awards 2025 [DÍA 2] todos los GANADORES: STRAY KIDS, G-Dragon, aespa, Jennie, Rosé y más idols k-pop que se llevaron premios

LEER MÁS
MAMA Awards 2025 DÍA 1: revive todas las presentaciones y premios más destacados del k-pop desde China

MAMA Awards 2025 DÍA 1: revive todas las presentaciones y premios más destacados del k-pop desde China

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Shin Min Ah y Kim Woo Bin se casaron! Actores coreanos celebraron mágica boda tras 10 años de novios: Taehyung de BTS, Kung Soo entre los invitados

¡Shin Min Ah y Kim Woo Bin se casaron! Actores coreanos celebraron mágica boda tras 10 años de novios: Taehyung de BTS, Kung Soo entre los invitados

LEER MÁS
'La chica enmascarada', reparto: ¿quiénes son los actores y personajes del k-drama de Netflix?

'La chica enmascarada', reparto: ¿quiénes son los actores y personajes del k-drama de Netflix?

LEER MÁS
¿Cuándo se estrena el capítulo final de 'Beso dinamita' y dónde verlo online?

¿Cuándo se estrena el capítulo final de 'Beso dinamita' y dónde verlo online?

LEER MÁS
Goo Hye Sun asegura otra vez que Oh Yeon Seo sería amante de Ahn Jae Hyun

Goo Hye Sun asegura otra vez que Oh Yeon Seo sería amante de Ahn Jae Hyun

LEER MÁS
So Ji Sub: la historia de amor del actor de “Oh my Venus” en la vida real

So Ji Sub: la historia de amor del actor de “Oh my Venus” en la vida real

LEER MÁS
Series coreanas de terror y suspenso para ver este Halloween 2023

Series coreanas de terror y suspenso para ver este Halloween 2023

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Cultura Asiática

¿Cuándo se estrena el capítulo final de 'Beso dinamita' y dónde verlo online?

¿Dónde ver el capítulo 12 de 'Beso dinamita' en español latino y a qué hora se estrena?

'Beso dinamita', capítulo 11 en español latino: fecha, hora y dónde ver el nuevo episodio del K-drama

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025