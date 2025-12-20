Melon Music Awards 2025 lista completa de ganadores: G-Dragon, Jennie y Rosé arrasan en los premios k-pop MMA
Grandes estrellas del k-pop, como G-Dragon y las integrantes de BLACKPINK, reafirmaron su impacto al llevarse varios premios en los Melon Music Awards 2025 este 20 de diciembre.
Los Melon Music Awards 2025 transformaron el Gocheok Sky Dome de Seúl en el epicentro del k‑pop. La gala tuvo como máximos protagonistas a G‑Dragon y a las integrantes de BLACKPINK, Rosé y Jennie, quienes se consolidaron como los grandes vencedores de la noche. Jennie hizo historia al convertirse en la primera solista femenina que recibe un daesang en este evento, mientras que el líder de BIGBANG reafirmó su título de 'Rey del K‑pop' al convertirse en el primer solista masculino que conquista tres de los cuatro galardones más importantes de la ceremonia.
Los MMA son uno de los premios más prestigiosos de Corea del Sur, organizados por la plataforma de música Melon. Reconocen a los artistas, álbumes y canciones más influyentes del año, basándose en criterios como desempeño digital, evaluación del jurado y votación de fans para garantizar que los ganadores reflejen tanto el impacto comercial como el respaldo del público.
Lista completa de ganadores de los Melon Music Awards 2025
- Daesang:
- Canción del año: G-Dragon por 'HOME SWEET HOME' (con Taeyang y Daesung)
- Artista del año: G-Dragon
- Disco del año: Jennie
- Álbum del año: G-Dragon por 'Übermensch'
- Top 10:
- Rosé
- Lim Young Woong
- Jennie
- aespa
- BOYNEXTDOOR
- G-Dragon
- IVE
- NCT Wish
- PLAVERIIZE
- Millions Top 10:
- Rosé por 'Rosie'
- SEVENTEEN por 'HAPPY BURSTDAY'
- IU por 'A flower bookmark, Pt. 3'
- Lim Young Woong por 'IM HERO 2'
- Jennie por 'Ruby'
- BOYNEXTDOOR por 'No Genre'
- G-Dragon por 'Übermensch'
- IVE por 'IVE EMPATHY'
- PLAVE por 'Caligo Pt.1'
- RIIZE por 'ODYSSEY'
- Artista nuevo del año: ALLDAY PROJECT y Hearts2Hearts
- Mejor solista femenina: Rosé
- Mejor solista masculino: G-Dragon
- Mejor grupo femenino: IVE
- Mejor grupo masculino: BOYNEXTDOOR
- Mejor banda sonora: HUNTR/X por 'Golden' (OST de 'KPop Demon Hunters')
- Mejor artista pop: Ed Sheeran
- Etapa del año: aespa
- Mejor video musical: KiiiKiii por 'I DO ME'
- Mejor compositor: G-Dragon
- Mejor interpretación femenina: ILLIT
- Mejor interpretación masculina: RIIZE
- Mejor estilo musical: ALLDAY PROJECT y 10CM
- Mejor productor: Zico
- Artista global: aespa
- Artista global en ascenso: IDID
- Ícono global 1theK: KiiiKiii
- Hot trend: WOODZ
- Berriz global fans' choice: Hearts2Hearts
- TrackZero choice: HANRORO por 'Goodbye, My Summer'
- Artista japonés favorito U-NEXT: BOYNEXTDOOR
- Artista favorito del pop japonés: Kenshi Yonezu
- La estrella de todos en KakaoBank: NCT WISH.
Presentaciones y momentos destacados de los Melon Music Awards 2025
La ceremonia de los Melon Music Awards 2025 reunió presentaciones de G‑Dragon, Jennie, RIIZE, aespa, IVE, NCT Wish y otras estrellas del k‑pop. El momento más electrizante llegó con GD, quien se adueñó del cierre al acercarse a sus colegas en el escenario. La euforia estalló cuando interpretó su clásico 'Crooked', provocando saltos y gritos de emoción entre los artistas presentes.
Otro de los momentos más comentados tuvo como protagonista a Do Kyungsoo (D.O.) de EXO. De acuerdo con los reportes, el idol y actor apareció en la alfombra roja junto a sus compañeros, se retiró por unos minutos para asistir a la boda de Shin Min Ah y Kim Woo Bin, y posteriormente volvió al recinto para subir al escenario junto al grupo. Su presencia marcó el esperado retorno de la boyband a los MMA, después de un largo periodo de ausencia.