HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Entretenimiento

Falleció Willie Colón a los 75 años: repasa sus más grandes éxitos del ‘Malo del Bronx’

El reconocido trombonista y compositor, Willie Colón, dejó una huella imborrable en la salsa. Su música marcó generaciones y hoy su legado vuelve a escucharse con fuerza.

Willie Colón falleció debido a problemas respiratorios.
Willie Colón falleció debido a problemas respiratorios. | Foto composición LR / Google /Fania récords

El mundo de la música latina atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Willie Colón, figura importante en la historia de la salsa y creador de un estilo que trascendió fronteras. Conocido como 'El Malo del Bronx', el artista partió a los 75 años, dejando una discografía que sigue vigente en pistas, emisoras y reuniones familiares. En esta nota, te mostraremos algunos de sus temas más icónicos y populares.

Nacido en Nueva York en 1950 y de ascendencia puertorriqueña, Colón mostró interés por los instrumentos de viento desde la infancia. Ese vínculo temprano con la música lo llevó a dominar el trombón y a abrirse paso en una industria que, con el tiempo, lo reconocería como uno de sus grandes referentes.

TE RECOMENDAMOS

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Muere Willie Colón a los 75 años tras permanecer internado de emergencia en hospital de Estados Unidos

lr.pe

Willie Colón y el origen de una leyenda salsera

El punto de partida de su carrera como líder llegó en 1967 con el lanzamiento de 'El malo', su primer LP bajo el sello Fania Records. Aquella producción marcó el inicio de una etapa decisiva dentro de la música latina.

En esa misma línea, surgió una de las alianzas más influyentes del género junto a Héctor Lavoe. Durante seis años, ambos grabaron nueve álbumes de estudio que combinaron sonidos del jazz con ritmos como el son cubano y el chachachá, además de una actitud rebelde que redefinió la identidad de la salsa urbana.

‘La Murga’, un clásico que cruzó fronteras

Incluida en Asalto navideño (1970), esta canción se convirtió en una de las más reconocidas del repertorio de Colón y Lavoe. El álbum se grabó en pocos días y contó con la participación de Yomo Toro en el cuatro puertorriqueño.

El tema destacó por su fuerza instrumental y por una melodía que permaneció en la memoria colectiva. Aunque asociada a las fiestas, su energía trascendió el calendario y se instaló como una pieza infaltable en la historia salsera.

‘Gitana’ y la exploración de nuevos sonidos

Para el disco Tiempo pa’ matar (1984), Colón adaptó una canción del cantautor español Manzanita y la transformó en uno de sus mayores éxitos como solista.

Los arreglos evocaron sonidos del Medio Oriente, mientras los vientos marcaron una identidad distinta dentro de su catálogo. La interpretación vocal mostró una precisión que reforzó el carácter experimental de esta etapa artística.

‘El gran varón’, la canción que rompió esquemas

Lanzada en 1989 como parte del álbum Top Secrets, esta composición de Omar Alfanno abordó temas poco tratados en la música popular latinoamericana de la época.

La historia de Simón presentó una mirada empática hacia la identidad de género y expuso el impacto del sida desde un enfoque humano y familiar. El tema alcanzó certificaciones de Oro y Platino, lideró rankings en varios países y fue reconocido por Billboard entre las mejores canciones latinas de todos los tiempos.

‘Idilio’, elegancia y sensibilidad musical

En Hecho en Puerto Rico, Willie Colón interpretó este bolero de Titi Amadeo junto a Cucco Peña. La armonía entre ambas voces aportó profundidad a una canción centrada en el amor idealizado.

Los arreglos, el contrapunto vocal y el cierre con soneo convirtieron a Idilio en una de las piezas más delicadas y celebradas de su repertorio.

PUEDES VER: Willie Colón fue internado de emergencia en hospital de Estados Unidos: piden cadena de oraciones por la salud del salsero

lr.pe

‘Talento de televisión’, una obra polémica

Incluida en Tras la tormenta (1995), esta canción compuesta por Amílcar Boscán generó debate por su letra y enfoque. A pesar de contar con una estructura musical sólida y coros interpretados por Rubén Blades, el mensaje resultó cuestionado con el paso del tiempo.

El tema reflejó una etapa distinta dentro de la carrera del músico, marcada por nuevas sensibilidades y lecturas críticas desde la actualidad.

Notas relacionadas
Muere Willie Colón a los 75 años tras permanecer internado de emergencia en hospital de Estados Unidos

Muere Willie Colón a los 75 años tras permanecer internado de emergencia en hospital de Estados Unidos

LEER MÁS
Willie Colón fue internado de emergencia en hospital de Estados Unidos: piden cadena de oraciones por la salud del salsero

Willie Colón fue internado de emergencia en hospital de Estados Unidos: piden cadena de oraciones por la salud del salsero

LEER MÁS
Rubén Blades a Willie Colón: "Tu héroe, Donald Trump, es un condenado por abuso sexual"

Rubén Blades a Willie Colón: "Tu héroe, Donald Trump, es un condenado por abuso sexual"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Willie Colón a los 75 años tras permanecer internado de emergencia en hospital de Estados Unidos

Muere Willie Colón a los 75 años tras permanecer internado de emergencia en hospital de Estados Unidos

LEER MÁS
Willie Colón fue internado de emergencia en hospital de Estados Unidos: piden cadena de oraciones por la salud del salsero

Willie Colón fue internado de emergencia en hospital de Estados Unidos: piden cadena de oraciones por la salud del salsero

LEER MÁS
Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emergencia por lluvias EN VIVO: suspenden rutas y reportan muertos y damnificados en Arequipa, Piura, Ica y más regiones

Falleció Willie Colón a los 75 años: repasa sus más grandes éxitos del ‘Malo del Bronx’

Donald Trump anuncia un aumento del 15% en los aranceles globales de EE. UU., con efecto inmediato

Entretenimiento

Muere Willie Colón a los 75 años tras permanecer internado de emergencia en hospital de Estados Unidos

Reina Hispanoamérica 2026 EN VIVO: a qué hora y dónde ver el top de candidatas y quién ganó el certamen de belleza en Santa Cruz Bolivia

Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

JNE solicita al gobierno de Balcázar un presupuesto adicional de más de S/1.700 millones para las elecciones 2026

Daniel Urresti podría salir en libertad entre lunes y martes, asegura su abogado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025