El mundo de la música latina atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Willie Colón, figura importante en la historia de la salsa y creador de un estilo que trascendió fronteras. Conocido como 'El Malo del Bronx', el artista partió a los 75 años, dejando una discografía que sigue vigente en pistas, emisoras y reuniones familiares. En esta nota, te mostraremos algunos de sus temas más icónicos y populares.

Nacido en Nueva York en 1950 y de ascendencia puertorriqueña, Colón mostró interés por los instrumentos de viento desde la infancia. Ese vínculo temprano con la música lo llevó a dominar el trombón y a abrirse paso en una industria que, con el tiempo, lo reconocería como uno de sus grandes referentes.

Willie Colón y el origen de una leyenda salsera

El punto de partida de su carrera como líder llegó en 1967 con el lanzamiento de 'El malo', su primer LP bajo el sello Fania Records. Aquella producción marcó el inicio de una etapa decisiva dentro de la música latina.

En esa misma línea, surgió una de las alianzas más influyentes del género junto a Héctor Lavoe. Durante seis años, ambos grabaron nueve álbumes de estudio que combinaron sonidos del jazz con ritmos como el son cubano y el chachachá, además de una actitud rebelde que redefinió la identidad de la salsa urbana.

‘La Murga’, un clásico que cruzó fronteras

Incluida en Asalto navideño (1970), esta canción se convirtió en una de las más reconocidas del repertorio de Colón y Lavoe. El álbum se grabó en pocos días y contó con la participación de Yomo Toro en el cuatro puertorriqueño.

El tema destacó por su fuerza instrumental y por una melodía que permaneció en la memoria colectiva. Aunque asociada a las fiestas, su energía trascendió el calendario y se instaló como una pieza infaltable en la historia salsera.

‘Gitana’ y la exploración de nuevos sonidos

Para el disco Tiempo pa’ matar (1984), Colón adaptó una canción del cantautor español Manzanita y la transformó en uno de sus mayores éxitos como solista.

Los arreglos evocaron sonidos del Medio Oriente, mientras los vientos marcaron una identidad distinta dentro de su catálogo. La interpretación vocal mostró una precisión que reforzó el carácter experimental de esta etapa artística.

‘El gran varón’, la canción que rompió esquemas

Lanzada en 1989 como parte del álbum Top Secrets, esta composición de Omar Alfanno abordó temas poco tratados en la música popular latinoamericana de la época.

La historia de Simón presentó una mirada empática hacia la identidad de género y expuso el impacto del sida desde un enfoque humano y familiar. El tema alcanzó certificaciones de Oro y Platino, lideró rankings en varios países y fue reconocido por Billboard entre las mejores canciones latinas de todos los tiempos.

‘Idilio’, elegancia y sensibilidad musical

En Hecho en Puerto Rico, Willie Colón interpretó este bolero de Titi Amadeo junto a Cucco Peña. La armonía entre ambas voces aportó profundidad a una canción centrada en el amor idealizado.

Los arreglos, el contrapunto vocal y el cierre con soneo convirtieron a Idilio en una de las piezas más delicadas y celebradas de su repertorio.

‘Talento de televisión’, una obra polémica

Incluida en Tras la tormenta (1995), esta canción compuesta por Amílcar Boscán generó debate por su letra y enfoque. A pesar de contar con una estructura musical sólida y coros interpretados por Rubén Blades, el mensaje resultó cuestionado con el paso del tiempo.

El tema reflejó una etapa distinta dentro de la carrera del músico, marcada por nuevas sensibilidades y lecturas críticas desde la actualidad.