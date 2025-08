George Clooney: "Si no puedes hacer las paces con el envejecimiento tienes que dejar el cine"

El próximo personaje de George Clooney será interpretar a una estrella del cine en Jay Kelly. Es dirigido por el director nominado al Óscar por Historia de un matrimonio, Noah Baumbach. “Cuando eres un actor en mi posición, a mi edad, encontrar papeles como este no es tan común. Si no puedes hacer las paces con el envejecimiento, entonces tienes que dejar el negocio (del cine) y simplemente desaparecer. Ahora soy el tipo que, cuando va tras un tipo malo, es gracioso, no tiene suspenso. No pasa nada. Acepto todo eso”, respondió Clooney en un artículo de Vanity Fair que revela las primeras imágenes de la película.

Baumbach es conocido por filmar varias tomas y en Historia de un matrimonio destaca por los diálogos de Scarlett Johansson y Adam Driver. Pero, a pesar de tardar solo 24 horas en aceptar el personaje luego de leer el guion, Clooney no estaba de acuerdo con lo que planteaba el cineasta. “‘Noah, mira, me encanta el guion. Te adoro como director, pero tengo 63 años, amigo; no puedo hacer 50 tomas’”, le dijo al cineasta.

La película será parte del Festival de Cine de Venecia y luego se estrenará en Netflix. Baumbach, quien coescribió Barbie con su esposa, la ganadora del Óscar Greta Gerwig, ahora plantea una historia en la que el protagonista que salda cuentas consigo mismo: su fama es abrumadora, pero la crítica dice que se interpreta principalmente a sí mismo.

Clooney fue contundente y guardó distancia de su personaje. “No hay muchos chicos de mi edad que puedan hacer comedias generales y luego interpretar a Michael Clayton o Syriana. Así que, si eso significa que me interpreto a mí mismo todo el tiempo, me importa un bledo”.

En la película, Laura Dern es su publicista, Liz. Pero es su mánager, Ron (Adam Sandler) el único leal a lo largo de su carrera. En la vida real, el actor defendió a su colega y amigo. “Esta película, más que cualquier otra que Adam haya hecho, demuestra lo hermoso, sincero y conmovedor que es. Le repetía al elenco: ‘No lo llamen Sandman. No le hablen como si fuera un simple comediante bobo. En realidad, es un actor realmente hermoso y maravilloso’. No es solo un buen comediante”.

Clooney también explicó que no se siente como el estereotipo de estrella del cine. “No tuve éxito real, de ese tipo que puede ser deslumbrante, hasta los 33 años. Para entonces, llevaba 12 años trabajando. Comprendí perfectamente lo fugaz que es todo y lo poco que tiene que ver contigo, sinceramente”.