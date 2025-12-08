Limp Bizkit en Lima 2025: fecha, lugar, precio de entradas, setlist y más detalles del concierto de la banda más explosiva del nu metal
Grupo Limp Bizkit ofrecerá un único concierto en Lima con su histórico líder Fred Durst. Conoce los precios de entradas por zona, ya que aún quedan boletos disponibles.
Limp Bizkit retornará a Lima para ofrecer un único concierto este 9 de diciembre en Costa 21, en San Miguel. La fecha del show ya está confirmada y el grupo liderado por Fred Durst se reencontrará con sus fans peruanos como parte de su Loserville Tour.
La banda de numetal, que alcanzó fama mundial en la década del 2000, ha prometido una presentación de otro nivel, con alta energía, descontrol y una fuerte dosis de nostalgia. Muchos fans aún no han adquirido sus entradas para Limp Bizkit, pero aquí te contamos de manera sencilla cómo conseguirlas, los precios, el posible setlist y todos los detalles del evento.
Fecha y lugar del concierto de Limp Bizkit en Lima
Limp Bizkit ofrecerá su concierto este 9 de diciembre en Costa 21, en el distrito de San Miguel, Lima. El show forma parte de su explosivo Loserville Tour, que viene siendo todo un éxito. Muchos fans esperan con ansias escuchar en vivo los temas que marcaron época gracias al grupo norteamericano, como ‘My generation’ o ‘Rollin’
¿Cuánto cuestan las entradas para Limp Bizkit en Lima?
Según información compartida por Teleticket, los boletos para el concierto de Limp Bizkit en Lima podrían agotarse en cualquier momento. El precio de cada una de ellas son las siguientes:
- Campo A: S/341
- Campo B: S/230
- Tribuna lateral derecha: S/283
- Tribuna lateral izquierda: S/283
- Tribuna general: S/142
¿A qué hora inicia el concierto de Limp Bizkit en Lima?
No solo Limp Bizkit se presentará este 9 de diciembre en Costa 21, sino que también importantes bandas estarán teloneando el concierto, como Bullet For my Valentine o 311. La presentación del grupo liderado por Fred Durst está programada para las 9:20 aproximadamente.
- 1:00 p.m. – Apertura de puertas
- 4:15 p.m. – Slay Squad
- 5:05 p.m. – Riff Raff
- 5:35 p.m. – Ecca Vandal
- 6:30 p.m. – 311
- 7:45 p.m. – Bullet for My Valentine
- 9:20 p.m. – Limp Bizkit
Limp Bizkit viene ofreciendo una serie de conciertos en Sudamérica. Foto: Instagram.
¿Cuál sería el posible setlist del concierto de Limp Bizkit en Lima?
Si bien el setlist del concierto de Limp Bizkit en Lima no ha sido confirmado, se espera que repitan el utilizado en Bogotá, Colombia, el pasado 5 de diciembre. Sería el siguiente.
- Break Stuff
- Hot Dog
- My Generation
- Livin’ It Up
- Gold Cobra
- Rollin’ (Air Raid Vehicle)
- Eat You Alive
- My Way
- Re-Arranged
- Behind Blue Eyes (cover de The Who)
- Nookie
- Full Nelson (con fans en el escenario)
- Boiler
- Faith (cover de George Michael)
- Take a Look Around
- Break Stuff (reprise)