We The Lion presenta un show único con música en vivo, danza, proyecciones y acrobacias, este 24 de mayo en la Cúpula de las Artes. Foto: difusión

La banda peruana We The Lion se alista para marcar un antes y un después en el espectáculo nacional con el lanzamiento de su ambiciosa propuesta: 'We The Lion Experience 360'. El próximo 24 de mayo, el grupo ofrecerá un show inmersivo en la Cúpula de las Artes que combinará música en vivo, proyecciones visuales, danza y elementos circenses, creando una experiencia multisensorial sin precedentes en el país. Las entradas ya están disponibles en Joinnus para las funciones de las 3:00 p. m. y 7:00 p. m.

En entrevista con La República, Alonso Briceño y Paul Schabauer, miembros fundadores de la banda, compartieron cómo surgió esta innovadora idea, así como los retos técnicos y creativos que han enfrentado durante su desarrollo. Además, hablaron sobre su nuevo álbum ‘Songs 4 BBQ’s’, un trabajo más íntimo y diverso, que incluye su reciente sencillo ‘Take Me Back’, un himno de amor obsesivo. Con entusiasmo, los músicos también adelantaron sus planes a futuro, incluyendo colaboraciones, nueva música y la celebración de los diez años de la banda.

El origen de ‘We The Lion 360 Experience’: el viaje creativo

—¿Cómo nació la idea de ‘We The Lion 360 Experience’? ¿Qué los inspiró a apostar por este formato inmersivo y multisensorial?

Alonso: Fue total casualidad. Estábamos buscando un show para tocar. Fuimos a La Noche de Barranco, que ya hemos tocado varias veces. Fuimos a Sargento, fuimos al Centro de Convenciones de Barranco, pero ninguno tenía algo especial o eran shows que ya habíamos hecho. Entonces seguimos buscando y nos topamos con una carpa de circo, cuando entramos, dijimos: "¡Guau, esto es increíble!". Y desde ahí nos enamoramos. Apenas llegamos al lugar y lo conocimos, dijimos: “Sí, claro, es de circo, pero podemos adaptarlo para que sea de música”, así que en eso estamos todavía.

—El concepto mezcla música en vivo, acrobacias, proyecciones, estaciones sensoriales… ¿Qué retos han enfrentado al montar este show tan distinto a lo habitual?

Alonso: Mucho reto, porque en verdad tenemos que saber, por ejemplo, va a haber acrobacias en el aire y tenemos que saber cómo funciona el mecanismo de acrobacias. No solamente es que sean bonitas, sino por dónde se eleva, cómo van a girar, qué necesitan: un winche, que es una máquina, un operario de winche. Lo mismo con los bailarines: son como 10 bailarines principales y como 18 bailarines secundarios. Entonces, también tenemos que marcar sus rutas, sus evacuaciones, sus comidas, todo claro.

Paul: Como nunca antes, esta vez hemos tenido que crear un guion súper detallado, con absolutamente todo lo que va a ocurrir cada segundo, porque no podemos cometer errores; podríamos chocarnos entre nosotros. Va a haber un montón de gente en el escenario, así que todo tiene que estar clarito. Y es ahí donde estamos viendo cómo hacer, porque todo también es nuevo para nosotros.

—¿Tuvieron alguna referencia específica al momento de crear esta experiencia (además del circo)?

Alonso: Lo hizo Soda Stereo con Cirque du Soleil. Yo he ido también a varios shows. Hay uno de los Beatles en Las Vegas que también, y es como más que un típico concierto. Yo diría que bastante más, porque hay actuaciones. En nuestro caso, nosotros hacemos discos que son historias, entonces es el momento perfecto para representar esas historias en un teatro. En realidad, es un teatro musical. Es una mezcla de Broadway con Cirque du Soleil. Entonces, las referencias están por todos lados, pero nadie lo ha hecho como lo estamos haciendo nosotros. Entonces, siento que es muy único, es muy innovador. Y referencias locales no existen, así que, definitivamente, va a ser un hito en la escena musical local.

Paul: Claro, lo que estamos haciendo es contar la historia de nuestros discos porque, como contó Alonso, nos gusta contar historias siempre con nuestros discos. Y primero los podemos unir y entrelazar entre todos. Entonces va a ser la historia de nuestra discografía actuada. Va a ser súper interesante.

Este 24 de mayo vive una experiencia única con We The Lion. Consigue tus entradas en Joinnus y sé parte de '360'. Foto: instagram

—¿Qué esperan que el público se lleve después de pasar por toda esta experiencia el 24 de mayo en La Cúpula de las Artes?

Alonso: Yo espero que salgan sorprendidos. Acabo de ir a un parque de diversiones y era increíble porque justo cuando te vas a meter a la montaña rusa, llega el carrito con las personas que ya se metieron y salen felices, con los pelos parados y tan emocionados que tú dices: “¡Guau, la pasaron increíble! Yo voy a sentirme así”. Entonces yo sí quisiera que salgan diciendo: “¡Wow, We The Lion es mucho más que música!”.

Paul: Y justamente estamos haciendo que sea una experiencia no solamente adentro del show, sino también hay una experiencia previa. Estamos armando un patio de experiencias. Estamos armando un recorrido que te va a contar, para que puedas pasar por todas estas experiencias y prepararte para sumergirte en el show.

‘Take Me Back’ y el universo sonoro de ‘Songs 4 BBQ’s’

—Hablemos de su última canción ‘Take Me Back’. Es un tema intenso, cargado de emoción. ¿Qué los inspiró a escribir esta canción?

Alonso: ‘Take Me Back’ viene de una etapa pasada de mi vida donde alguien se obsesionó conmigo. Y yo era muy chibolo y no entendía lo que estaba pasando. Pero esa persona no me dejaba ir. Para mí fue una etapa que hoy día la puedo ver mucho más tranquilo, pero sí, fue un amor muy intenso. Entonces sabía yo que tenía este capítulo en mi vida, que Paul había sido parte también, la banda hemos sido parte de este capítulo, y por qué no hablar de ello de una manera muy suave. Nada dramático, pero sí es una sensación que a veces uno lo dejan en el amor. A veces uno se desconoce en sus acciones. Así que ‘Take Me Back’ habla un poco de eso, de esa obsesión, de esos tocs que tenemos en la cabeza, de esa paz que a veces buscamos y no encontramos, pero muy ligados a la pareja o a la expareja más bien.

—A nivel musical, la canción marca un cambio. ¿Cómo fue explorar sonidos nuevos y las influencias del pop rock?

Alonso: Bueno, nosotros siempre hemos sido roqueros.

Paul: De toda la vida. Las influencias siempre están por todos lados. Nuestra alma rockera, metalera, de cuando éramos chicos, siempre aparece de vez en cuando acá en este proyecto de We The Lion. Y esta vez ya lo dejamos salir. Así que vamos a ver.

Alonso: Mucho de lo que pasa ahora que componemos es “si nos gusta, queda”. No tenemos que estar circulando en un género. Simplemente decimos “tenemos la libertad de hacer lo que nos guste”. La reacción del público ha sido súper buena. A mí me han escrito de todos lados a felicitarme por la canción y por el video, que también es homemade. El video lo hacemos nosotros, con Vanessa Rossi que es súper, pero con mucha colaboración de nosotros, de la banda, para lograr todo. Así que en mi caso, yo estoy encantado con la canción. Mis hijos la aman, que para mí es el indicador máximo.

—¿Qué representa ‘Take Me Back’ dentro de este universo que van a presentar en su nuevo álbum?

Alonso: Es la primera canción con la que abrimos el 360. Con esa canción la vamos a romper, así. ‘Take Me Back’ sí, es un nuevo sonido. Es un álbum diferente a los anteriores, pero diferente en un sentido de que está compuesto de forma más personal. Es súper personal, el cuarto disco.

Paul: Nos hemos dejado explorar en este disco. Vamos a escuchar de todo cuando salga este disco.

Alonso: Y se vienen los feats también. Es un disco que tiene más feats que cualquier otro que hemos hecho. Ahorita vamos a sacar una canción con una artista peruana súper pro, y en unos meses con otra también.

—¿Por qué el nombre ‘Songs 4 BBQ’s’?

Alonso: Canciones para barbacoa, para parrillas. Yo soy arquitecto y cuando empecé con los planos esos complicados, te ponían en la barbacoa, donde era la parrilla en las terrazas, para leer el plano te ponen “BBQ”. Por un tiempo no sabía que era “BBQ”, hasta que luego dije: “¡Barbecue!, ¡barbacoa!”. Entonces me pareció chévere ese “BBQ” y se me quedó. Luego escuché a Jack Johnson, con quien tocamos, hablamos con él bien chévere, y él nos dijo en una conversación que hacía canciones para barbacoas. Entonces, yo guardé eso. Y dije: “Qué chévere el concepto de hacer canciones para barbacoa”. Él clasificaba su música así. Entonces, chapé y quedó.

Paul: ‘Take Me Back’ representa cuando ya está la carne lista.

—Ya conocemos algunos temas como ‘Love is Just a Game’ o ‘Walking’, ahora con ‘Take Me Back’ vemos otra faceta. ¿Qué más podemos esperar del disco?

Alonso: Es un disco bien variado, la verdad, porque en una barbacoa tú puedes escuchar de todo. Entonces hay canciones súper tristes. Hay una canción que es para mi hijita, que se llama “Para ti”, pero en verdad es ‘For you’. Hay una canción que es como electrónica. Entonces yo creo que hay un poquito de folk también. Es un disco bien variado. Lo que se puede esperar es un disco “feely”, o sea, tiene harto feeling.

Diez años de música y evolución: el camino de We The Lion

—Con más de 50 millones de reproducciones y una carrera sólida, ¿cómo ven la evolución de We The Lion desde ‘Violet’ hasta ahora?

Paul: Ha sido un camino que se siente largo. Creo que hemos pasado por un montón de cosas. Hemos estado girando por Europa, por España, tocando por todos lados, y eso se siente como si hubiera sido hace 15 años, pero fue hace 3 o 4. Hemos tenido un camino bien recorrido. Hemos estado en varios países, hemos tocado con un montón de bandas, en muchos festivales, y creo que eso nos ha hecho evolucionar un montón. No solo como músicos, sino también como personas. Hemos tenido nuevas experiencias, nuevos hijos. Yo voy a ser papá también pronto. Entonces todas estas cosas creo que nos alimentan y nos hacen evolucionar.

Alonso: El próximo año, We The Lion cumple 10 años. Lo chévere es que somos súper organizados. Tenemos nuestras empresas aparte, de otra cosa. No es que estemos jugando acá. Por ejemplo, ya tenemos el disco cinco compuesto, terminado, solo para pulir detalles. Estamos con mucha anticipación viendo las cosas. Y vemos que el futuro de We The Lion es hacer más. Yo te diría que tenemos 500 canciones en la computadora, y 100 que nos gustan como para hacer álbumes. Así que la música fluye mucho. Estamos cada vez sonando más pros porque tenemos un equipo técnico sólido. Entonces el plan es volvernos una banda grande internacional. Sentimos que estamos llegando a eso poco a poco.

—A propósito de los diez años de We The Lion, ¿han pensado en hacer un documental o algún tipo de contenido digital para compartir esta experiencia tan novedosa con sus fans?

Alonso: Nosotros tenemos muchos fans jóvenes. Cada vez que voy al colegio a dejar a mi hija o estamos en un centro comercial, se me acercan los niños a pedirme foto, y es realmente una experiencia maravillosa. Yo sí creo que deberíamos hacerlo. Primero que estamos dándole vuelta a hacer algunas de ‘Violet’ y de nuestra discografía nuevamente, a relanzarlas remasterizadas con algún feat o algo bonito. Pero sin duda un documental sería lo mejor. No quiero echarme flores, pero sí inspiramos a un montón de chicos a hacer música, y a veces el hacerla en inglés. Ellos tienen esa duda también: “Pucha, yo escucho música en inglés, pero vivo en Perú, ¿Cómo la voy a cantar en inglés entonces?”. Yo sí creo que sí. Somos una fuente de motivación y de inspiración para los chicos. Así que de todas maneras tenemos que hacerlo. Tenemos que.

Paul: Además debe haber contenido inédito ahí por todos lados de esas épocas. Así que podríamos enseñar todo eso para que vean cómo fue el camino.

Rumbo a los 10 años, We The Lion celebra su evolución con nueva música, un show inmersivo y el sueño de conquistar escenarios internacionales. Foto: Instagram

— ¿Qué mensaje le darían hoy a quienes los escucharon por primera vez con ‘Found Love’ y ahora están por vivir ‘We The Lion 360 Experience’?

Alonso: Acá estamos. Prepárense. Lleven su cinturón de seguridad, hidrátese bien y disfruten de We The Lion, que somos una banda que va a hacer que la pasen chévere, porque no solo es un show espectacular. Si no hay muy buena vibra. Hay muy buen ambiente. Si vas con tu familia, te garantizamos que van a salir diciendo: “Qué lindo venir acá y poder estar acá”, como que somos bien reflexivos en el escenario. Así que es una apuesta para pasarla bien.

Paul: Bueno, por favor, que vayan y se dejen sorprender. Como dice Alonso, creo que le estamos metiendo un montón de cariño a este show. Vamos ya varios meses planeándolo y organizando todo y sacando reuniones y conociendo nuevos proveedores, nos estamos sacando la mugre. Así que vayan y disfrútenlo, porque va a estar realmente chévere.