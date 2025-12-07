La cumbia tropical será la protagonista del Amazónico Fest 2025, que se llevará a cabo el 13 y 14 de diciembre en Arena 1, con destacados artistas como Mauricio Mesones y Los Mirlos.

La cumbia tropical será la gran protagonista de Amazónico Fest 2025. En esta segunda edición del festival más grande y representativo de la Amazonía en la capital, participarán artistas de la talla de Mauricio Mesones, quien hace poco compartió con Dua Lipa en el Estadio San Marcos. El artista, quien hizo vibrar a miles de peruanos al ritmo de ‘Cariñito’, promete un espectáculo inolvidable, cargado de identidad, ritmo y orgullo por nuestras raíces.

La segunda edición del Amazónico Fest se realizará este 13 y 14 de diciembre en Arena 1, ubicado en la Costa Verde de San Miguel, donde además de Mesones, participarán otros grandes exponentes de la música de la selva como Los Mirlos, Juaneco y su Combo, Ruth Karina, Linda Caba, entre otros. Las entradas están a la venta en Vaope.

Mauricio Mesones liderará el cartel del Amazónico Fest 2025



El gran momento internacional que vive Mauricio Mesones, considerado uno de los máximos referentes de la cumbia amazónica, eleva aún más las expectativas por su participación en el Amazónico Fest 2025. Este evento, que celebra la riqueza cultural, artística y ambiental de la selva peruana, será escenario de un show que promete ser inolvidable.

Para esta presentación especial, Mauricio Mesones ha preparado un espectáculo único, en el que interpretará sus temas más representativos mientras rinde homenaje a los ritmos tradicionales del oriente peruano. El público podrá vivir una experiencia inmersiva que fusiona música, puesta en escena y un poderoso mensaje de conservación de la selva. El repertorio incluirá el icónico “Cariñito”, tema que interpretó junto a Dua Lipa, en un gesto que marcó un hito para la cumbia peruana.

Amazónico Fest 2025, festival de música, sabor y tradición



Organizado por Festiva Productions, el Amazónico Fest se ha consolidado por segundo año consecutivo como mucho más que un evento musical: es un movimiento cultural con enfoque sostenible. A lo largo de dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de una feria de emprendedores con impacto social, ambiental y económico, donde se exhibirán productos elaborados por comunidades amazónicas, artesanías, café, chocolate, moda con identidad étnica y una zona educativa dedicada a la biodiversidad, el reciclaje y el cambio climático.

El festival también ofrecerá una experiencia sensorial inmersiva que recrea los sonidos y paisajes visuales del bosque tropical, junto a una variada propuesta gastronómica inspirada en los sabores auténticos de la Amazonía, preparada por chefs invitados de reconocida trayectoria.

Uno de los momentos más esperados será el Concurso Gastronómico 'Paiche Sostenible', en el que escuelas culinarias de Lima y otras regiones competirán elaborando platos creativos que revaloricen al paiche, uno de los productos emblemáticos de nuestra Amazonía. El jurado estará conformado por figuras destacadas de la cocina amazónica como Pedro Miguel Schiaffino (Rosa Náutica), Elia García (La Patarashca) y Aldo Yaranga (Awa), quienes evaluarán cada propuesta con base en sabor, técnica, originalidad y compromiso con la sostenibilidad.