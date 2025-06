Dua Lipa confirma su compromiso con Callum Turner: la historia detrás del anillo de diamantes y su amor

La cantante hizo pública la noticia a través de una entrevista exclusiva para British Vogue, en la cual protagoniza la portada del mes de julio. La cantante también brindó información sobre su relación y el anillo que simboliza su amor.

Dua Lipa califica a su anillo como "Muy yo".



El anillo de diamantes

Desde que Dua Lipa apareció luciendo un impresionante anillo de diamantes en Nochebuena, los rumores sobre el compromiso entre la cantante con el actor Callum Turner no hicieron sino crecer. La artista despejó toda sombra de duda al declarar: “Sí, estamos comprometidos”. Una afirmación que emocionó a sus fans, quienes siguen de muy cerca la historia de amor de la pareja.

Durante la entrevista celebrada, Lipa manifestó su regocijo por esta etapa de su vida. "Es muy emocionante. Tomar esta decisión de envejecer juntos, de construir una vida y ser simplemente los mejores amigos para siempre… es un sentimiento muy especial ", dijo. La cantante también reveló que el anillo está hecho a medida por Turner, quien se dirigió a sus amigas y su hermana Rina para poder dar con la joya que tuviese un toque que se asemejase a su propia personalidad.

Los detalles del compromiso

El anillo que Dua Lipa reconoció como "tan yo", es un símbolo del profundo conocimiento que Turner tiene de ella. "Me parece precioso saber que la persona con la que compartiré el resto de mi vida me conoce tan bien", añadió la cantante. A pesar de que el compromiso ya es un hecho, todavía no se estableció una fecha exacta para la boda. Lipa informó que tiene la intención de terminar su gira antes del siguiente paso, mientras que Turner se encuentra rodando una película.

El encuentro que les cambió la vida

En el encuentro, Dua Lipa también contó como conoció a Callum Turner. La pareja se presentó por primera vez en The River Café de Londres, por la chef Ruth Rogers. Un año después, se encontraron en Los Ángeles, cada uno cenando con su grupo de amigos. En ese momento Lipa recordó, "Oh, es ese chico tan bueno de The River Café". La conexión común creció cuando se percataron de que ambos estaban leyéndose el mismo libro, ‘Trust’ de Hernán Díaz, lo que hizo de trampolín para comenzar su historia juntos.

Con esta confirmación, Dua Lipa y Callum Turner se añaden a la lista de parejas del mundo del espectáculo que encontraron el amor, y sus followers están deseando conocer más capítulos con respecto a su historia.