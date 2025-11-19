Arde la Sangre, exintegrantes de la banda Carajo, llegan a Lima para ofrecer un show en el Sargento Pimienta

Enfrascados en su gira ‘Pase lo que Pase’, el grupo más agresivo de Argentina brindará un show extenso para esta primera visita. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Enfrascados en su gira ‘Pase lo que Pase’, el grupo más agresivo de Argentina brindará un show extenso para esta primera visita. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La potencia del metal argentino aterriza en Lima. Arde la Sangre, banda formada por exintegrantes de la mítica agrupación Carajo, se presentará en la capital peruana este 21 de noviembre como parte de su tour internacional ‘Pase lo que Pase’, una gira con la que han recorrido diversos escenarios del continente reafirmando su propuesta potente y cargada de energía.

El show se realizará en el legendario Sargento Pimiento de Barranco, espacio icónico que celebra 50 años de vida dedicada a la música. Las entradas en preventa aún están disponibles a través del número +51935295714.

De Carajo a Arde la Sangre: legado y evolución del metal latinoamericano



A principios de los 2000, Carajo se posicionó como una de las bandas más representativas de la escena metal en español, fusionando elementos de punk rock, nu metal y groove metal. Con el paso del tiempo, sus miembros tomaron rumbos distintos, pero algunos de ellos decidieron continuar con la llama encendida en un nuevo proyecto: Arde la Sangre.

El grupo está conformado por Marcelo Corvalán y Tery Langer (ambos ex Carajo), además de Nacho Benavides, exbaterista de Sentencia Previa, y Luciano Farelli, productor musical e integrante de Parteplaneta.

Desde su formación, la banda ha lanzado dos álbumes de estudio: ‘“La cura’ (2021) y ‘Pase lo que pase’ (2024), además de dos EPs: ‘El Comienzo (Live Session)’ (2021) y ‘Rompiendo silencios’ (2022). En 2022, fueron reconocidos con el Premio Gardel al Mejor Álbum de Rock Pesado/Punk por su disco debut.

GAIA, Difonia y Phonic también llegarán al Sargento Pimiento



La noche promete ser una verdadera descarga de energía con la presencia de bandas peruanas de alto calibre. La producción del evento, a cargo de El Imperio, ha confirmado la participación de GAIA, quienes se encuentran en plena promoción de su próximo álbum, previsto para diciembre de este año. También estará Difonia, que regresa tras su exitosa gira ‘El Guerrero’, y cerrará el cartel la banda de rock alternativo Phonic.

Con este lineup de lujo, el concierto del 21 de noviembre se perfila como una velada llena de intensidad, catarsis sonora y riffs memorables, ideal para los amantes del metal y el rock alternativo.

