El certamen de Miss Universo 2024 sigue generando gran expectación en todo el mundo. Con cada paso, las candidatas buscan impresionar al jurado y al público, en un evento que se ha convertido en un verdadero espectáculo global. Sin embargo, la competencia no estuvo exenta de sorpresas, y uno de los momentos más comentados fue protagonizado por Ariana Blaize, la representante de Guyana.

Durante la competencia preliminar, uno de los momentos más esperados es el desfile en traje de baño, donde las candidatas muestran su confianza, postura y preparación física. Este desfile fue especialmente relevante para las participantes, quienes se enfrentaron a un formato renovado y ajustado para la ocasión.

Miss Guyana, Ariana Blaize, sufre incidente en su pasarela en traje de baño

La representante de Guyana, Ariana Blaize, quien desfilaba con gran seguridad durante la preliminar del Miss Universo, no pudo evitar el resbalón en pleno escenario. La caída, aunque inesperada, no fue un obstáculo insuperable para la modelo. A pesar de la sorpresa, Blaize se levantó con rapidez, manteniendo su postura profesional y continuando su desfile como si nada hubiera sucedido. Su reacción inmediata y la actitud positiva con la que enfrentó el incidente dejaron claro que no solo se trata de una bella candidata, sino de una mujer de gran carácter.

El incidente, lejos de perjudicar a la candidata de Guyana, fue un momento que la humanizó ante los ojos del público. En lugar de mostrar incomodidad o nerviosismo, Blaize mantuvo su elegancia, lo que fue ampliamente elogiado en redes sociales. “Lo importante no es la caída, sino cómo te levantas”, comentaron muchos de los seguidores que aplaudieron su actitud positiva.

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2024?

La final del Miss Universo 2024 se celebrará el sábado 16 de noviembre en la Arena Ciudad de México, marcando la primera vez que el país es anfitrión del evento desde 2007. La competencia, que iniciará a las 6:00 p. m. hora de México y Centro de EE. UU., podrá ser seguida en Perú a partir de las 8:00 p. m. La transmisión en vivo incluirá las etapas del Top 30, Top 12 y Top 5, culminando con la ronda de preguntas y respuestas que determinará a la nueva Miss Universo. Esta edición ha sido muy esperada por el público hispanoamericano, que podrá disfrutar del evento en tiempo real.

La preliminar, realizada el 14 de noviembre, evaluó a las candidatas en segmentos como el desfile en traje de baño y traje típico, pero excluyó el desfile en traje de gala. La ceremonia de coronación será transmitida en vivo por Telemundo, con la conducción de Jacky Bracamontes y Danilo Carrera, quienes guiarán a los televidentes a través de cada segmento, ofreciendo entrevistas y comentarios para enriquecer la experiencia del evento.