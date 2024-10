¿Quién es el nuevo abogado de Magaly Medina y qué tiene que ver en el caso Andrés Hurtado?

Luego de que Rodrigo González revelara que Iván Paredes, el abogado que defendía tanto a él como a Magaly Medina, dejó de trabajar con la ‘urraca’, la periodista lanzó un comunicado en sus redes sociales para agradecer los servicios del letrado. Además, aprovechó para informar quién estará a cargo de defenderla en los casos judiciales pendientes que tiene.



Magaly Medina revela quién es su nuevo abogado



Este lunes 14 de octubre, Magaly Medina, quien tuvo que indemnizar a Lucho Cáceres con una fuerte suma de dinero, compartió en sus redes sociales el comunicado de ATV, donde se informa que el abogado Benji Espinoza, especializado en derecho penal, es el encargado de ver los casos legales de la periodista.



“Andina de Radiodifusión (ATV) informa a la opinión pública la decisión de terminar la relación laboral con el Dr. Iván Paredes, quien se encargaba de la defensa legal de la Sra. Magaly Medina. Le agradecemos al Dr. Paredes sus servicios y asesoría legal a lo largo de estos años”, dice la primera parte del comunicado.

Líneas abajo, ATV reveló el nombre del especialista encargado de defender a la conductora de televisión. “Buscando siempre proteger y defender a nuestra conductora, se ha contratado los servicios legales del prestigioso jurista Dr. Benji Espinoza, quien desde la semana pasada ha asumido la defensa de la Sra. Magaly Medina”, se añade en el comunicado.



Magaly Medina: ¿Qué vínculo tiene su abogado con el caso Chibolín?



El abogado Benji Espinoza ha cobrado relevancia en los últimos años en nuestro país, ya que formó parte de la defensa legal de Pedro Castillo y Lilia Paredes, investigados por la Fiscalía de la Nación al estar presuntamente involucrados en hechos ilegales. En la actualidad es el defensor de la fiscal Elizabeth Peralta.



Como se recuerda, semanas atrás agentes del Ministerio Público realizaron un allanamiento en la residencia de la fiscal Elizabeth Peralta, en el marco de una investigación por tráfico de influencias y lavado de activos vinculada al caso de Andrés Hurtado. Entre los elementos más destacados hallados por la Fiscalía se encontraron un pasaje de avión a nombre de la fiscal bajo investigación y una billetera de la marca Renzo Costa.



En varios programas de televisión, el abogado de la fiscal Elizabeth Peralta reiteró su defensa de la inocencia de su representada. Durante una entrevista para Canal N, Espinoza enfatizó que la elección equivocada de amigos no debería considerarse un motivo de culpabilidad ni justificar una condena de prisión.

“La señora Peralta se equivocó en elegir a su amigo (Andrés Hurtado), pero no es ninguna delincuente. Que haya tenido una amistad equivocada, de ninguna manera supone eso que ella sea culpable o que tenga que pagar con cárcel, con su libertad, la mala elección de su amigo”, sostuvo el abogado de la fiscal Elizabeth Peralta.



Abogado de Magaly Medina renunció a defenderla



El viernes 11 de octubre, Rodrigo González sorprendió a su audiencia con un anuncio en su programa. El compañero de Gigi Mitre expresó que se siente más libre tras conocer la decisión de su abogado, ya que esto implicaría que ya no tendrá ningún vínculo con Medina.



“Me siento más libre, si he tenido que opinar o evidenciar algo, como lo vamos a seguir haciendo, pero no me gusta que me una ningún vínculo y mucho menos en la defensa y mucho menos en todo lo que estoy viendo”, comentó inicialmente el presentador.

Luego, el popular ‘Peluchín’ destacó que el letrado ha sido su defensor durante más de una década, y por ello celebró y valoró la noticia que recibió. "Mi abogado, el doctor Iván Paredes, quien ha llevado con éxito todos mis casos y defendido todas las querellas y demandas desde mi tiempo en Latina, ha tomado una decisión tanto personal como profesional que aprecio y celebro", agregó.

