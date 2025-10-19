El mundo del nu metal llora la pérdida de Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, quien falleció el 18 de octubre de 2025 a los 48 años tras una batalla contra el cáncer. Fred Durst, líder y vocalista de la banda, compartió un conmovedor video en Instagram donde expresó su profundo dolor y rindió homenaje a su amigo y compañero, destacando su talento y calidez humana. El mensaje, cargado de emoción, resonó entre los fans, quienes también lamentaron la partida de una figura clave en la escena musical de finales de los 90.

En su tributo, Durst relató cómo conoció a Rivers y cómo su unión marcó el nacimiento de Limp Bizkit. La muerte del bajista llega en un momento de resurgimiento para la agrupación, que había reconectado con su público en giras recientes.

¿Qué dijo Fred Durst sobre el fallecimiento de Sam Rivers?

Fred Durst, visiblemente afectado, dedicó palabras llenas de cariño y admiración a Sam Rivers en su video publicado en Instagram. “Sam Rivers, la leyenda. Un tipo con un talento increíble y una persona maravillosa”, expresó el vocalista, destacando la sensibilidad única del bajista al tocar. Durst confesó haber llorado “galones de lágrimas” desde la noticia del fallecimiento, ocurrida el 18 de octubre de 2025. Según el cantante, Rivers no solo fue un músico excepcional, sino también un ser humano “dulce” y “genuino”, cuya presencia en el escenario era arrolladora.

El líder de Limp Bizkit también resaltó la conexión artística que compartían, influenciada por bandas grunge como Alice in Chains y Stone Temple Pilots. “Compartíamos el amor por el grunge. Estábamos en la misma sintonía”, afirmó Durst. Además, agradeció las muestras de cariño de los fans y enfatizó que el legado de Rivers es “invaluable”. “Lo amo tanto. Su música seguirá dando”, añadió.

Fred Durst cuenta cómo conoció a Sam Rivers antes de fundar Limp Bizkit

La historia de Limp Bizkit comenzó con un encuentro fortuito en un bar de Jacksonville, Florida, donde Fred Durst descubrió a Sam Rivers tocando con otra banda. “Ahí estaba Sam, en el escenario, matándola con el bajo, y pensé: ‘Dios mío, este tipo es asombroso’”, relató Durst. Fascinado por su talento, el vocalista se acercó a Rivers tras el show y le propuso formar una banda. “Le conté mi idea y él dijo: ‘Perfecto, estoy dentro. ¡Hagámoslo!’”, recordó.

Rivers no solo aportó su destreza musical, sino que también presentó a su primo, John Otto, quien se convirtió en el baterista de la banda. Durst describió la química entre ambos como “mágica”, destacando la capacidad de Rivers para transmitir “una tristeza hermosa” con su bajo. Este encuentro marcó el inicio de una colaboración que llevó a Limp Bizkit a la cima del nu metal, con éxitos como “Nookie” y “Break Stuff” que resonaron en todo el mundo.

¿De qué murió Sam Rivers?

Sam Rivers falleció el 18 de octubre de 2025 a los 48 años tras una lucha contra el cáncer, según la información proporcionada por diversos medios de comunicación. Aunque no se especificó el tipo de cáncer, la noticia conmocionó a los fans de Limp Bizkit, quienes llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo. La banda vivía un momento de renacimiento, con giras exitosas y una conexión renovada con su audiencia.