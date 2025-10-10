HOYSuscripcion LR Focus

The Cardigans se presentará por primera vez en Perú el 12 de febrero del 2026

La reconocida agrupación sueca hará su debut en nuestro país el 12 de febrero del 2026 en el Duomo Costa 21 de San Miguel. Se trata de un tour en el que repasará sus más grandes éxitos, coincidiendo con la reciente publicación de su material recopilatorio The Rest of the Best. 

La popular agrupación sueca The Cardigans se presentará por primera vez en nuestro país en lo que será un inolvidable e imperdible concierto con todos sus éxitos como “Lovefool”, “My favourite game”, “Erase/Rewind”, “Been it”, “For What It's Worth”, entre otros, que sin duda marcará el esperado encuentro de esta banda con sus fans peruanos.

The Cardigans es una banda sueca formada en la ciudad de Jönköping en 1992. Emergieron como un grupo que desafiaba las convenciones musicales de su época. Integrados por Nina Persson (voz), Peter Svensson (guitarra), Magnus Sveningsson (bajo), Bengt Lagerberg (batería) y Lars-Olof Johansson (teclados), su estilo ha transitado desde el indie pop hasta el rock alternativo, reflejando una constante evolución artística.

Su primer disco fue Emmerdale se lanzó en 1994. De este álbum, el primer sencillo que se lanzó fue “Rise & shine”. Esta canción se convirtió rápidamente en una de las favoritas de las radios suecas, y Slitz, la revista de música más importante del país, calificó el disco como el mejor del año.

Su álbum debut, Emmerdale (1994), les otorgó reconocimiento en Suecia y Japón, pero fue con Life (1995) que comenzaron a captar la atención internacional. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó con First Band on the Moon (1996), cuyo sencillo “Lovefool” se convirtió en un éxito global, impulsado por su inclusión en la banda sonora de la película Romeo + Juliet de Baz Luhrmann. Este tema, compuesto por Svensson y Persson, destaca por su melodía pegajosa y una letra que, bajo una fachada pop, explora la desesperación y el anhelo en el amor no correspondido.

La capacidad de The Cardigans para reinventarse es evidente en su discografía. Álbumes como Gran Turismo (1998) presentan un sonido más oscuro y electrónico, reflejando una madurez y disposición para explorar nuevos territorios musicales. Canciones como “My Favourite Game” y “Erase/Rewind” muestran una faceta más introspectiva y experimental de la banda, alejándose del pop ligero que los caracterizó en sus inicios.

La influencia de The Cardigans en la música contemporánea es innegable. Han vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo y su música ha sido parte de la cultura pop, apareciendo en series y películas icónicas.

La reconocida agrupación sueca hará su debut en nuestro país el 12 de febrero del 2026 en el Duomo Costa 21 de San Miguel. Se trata de un tour en el que repasará sus más grandes éxitos, coincidiendo con la reciente publicación de su material recopilatorio The Rest of the Best. Las entradas para esta noche que promete ser inolvidable estarán a la venta en Teleticket a partir del lunes 13 a las 10:00 am y habrá descuentos disponibles del 20% y del 15% con tarjetas Interbank. Cabe señalar que este evento es apto para menores de 10 años en adelante, siempre y cuando estén acompañados por un adulto familiar directo (padre o madre).

Precios de entradas:

- VIP (Precio Regular): S/ 349

- General (Precio Regular): S/ 199

- CONADIS: S/ 279.20

- 20% de dscto. Interbank: Del 13/10 al 14/12 o hasta agotar stock.

- 15% de dscto. Interbank*: Del 15/12 al 12/02 o hasta agotar stock.

(NdP).

