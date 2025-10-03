HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Inyectores, Aeropajitas, Psicosis, Serial Asesino, Vaselina, Disfonía y más bandas nacionales serán parte del ‘Xtreme Fest’

Entre los grupos destacados se encuentran M.A.S.A.C.R.E, 6 Voltios y otros veteranos del punk rock como Inyectores y Difonía, ofreciendo una experiencia única a los fans.

El cartel es prometedor y tendrá bandas que han sido claves en diferentes épocas. Fotos: difusión.
El cartel es prometedor y tendrá bandas que han sido claves en diferentes épocas. Fotos: difusión.

Más de 20 bandas nacionales se reunirán este 1 de noviembre en la primera edición del ‘Xtreme Fest’, festival que busca promover el rock nacional. Una de las agrupaciones que estará en el Centro de Convenciones Festiva, en pleno corazón del Centro de Lima, será  M.A.S.A.C.R.E, propuesta que apareció a mediados de los 80’s  que ha cultivado desde ese momento un el heavy metal peruano. 

El cartel es prometedor y tendrá bandas que han sido claves en diferentes épocas como 6 Voltios, quienes llevan casi 30 años al servicio del punk rock. A ellos se suman Inyectores, Aeropajitas, Difonía, Psicosis Ska, Serial Asesino, OldSchoolBand, Plasma97, Recarga, Mutante, Vaselina, Muteki, Maldito Antisocial, Kike Punk, Bala Perdida, D73  Gente Común, Expresión Stone, Overmind y Escala 40.

El 1 de noviembre, más de 20 bandas nacionales se darán cita en el ‘Xtreme Fest’, un festival que promueve el rock peruano en el Centro de Convenciones Festiva. Foto: difusión.

El 1 de noviembre, más de 20 bandas nacionales se darán cita en el 'Xtreme Fest', un festival que promueve el rock peruano en el Centro de Convenciones Festiva. Foto: difusión.

“La idea del Xtreme Fest es volver a reunir a bandas que marcaron época y que no se presentan juntas con frecuencia. Queremos que el público reviva esa experiencia única que antes era parte del movimiento musical local”, señala la organización del festival, José Yataco de Zeya Producciones.

‘Xtreme Fest’, más que un festival

El ‘Xtreme Fest’ es más que un festival musical, donde vivirás mucho más que un concierto: bebidas, comida, stands de merch y emprendedores, activaciones de marcas auspiciadoras y sorteo de una guitarra eléctrica + accesorios.

El objetivo de ‘Xtreme Fest’ es revivir una esencia que marcó a generaciones. Por eso, convoca en un mismo escenario a grandes bandas que no suelen coincidir hoy en día, ofreciendo al público la oportunidad de experimentar la intensidad y la camaradería que antes era más común en la escena musical peruana. Las entradas aún están disponibles en Passline. 

