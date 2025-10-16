HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Cantautor Álvaro Florez busca consolidarse en el rock alternativo con ‘Como todos los demás’

El cantautor peruano Álvaro Florez fortalece su propuesta musical en la escena independiente con su nuevo single, 'Como todos los demás', que explora la dualidad humana.

Álvaro Florez presenta 'Como todos los demás'. Foto: difusión.
Álvaro Florez presenta 'Como todos los demás'. Foto: difusión. | Foto: difusión.

El cantautor peruano Álvaro Florez continúa consolidando su propuesta musical dentro de la escena independiente. Además, sigue explorando un sonido que combina rock, pop y balada, sin pretensiones de seguir fórmulas ni modas. Esa identidad se puede ver en ‘Como todos los demás’, su más reciente single.

‘Como todos los demás’, un sencillo que parte de una experiencia personal intensa para reflexionar sobre la dualidad humana: el bien y el mal, lo divino y lo oscuro; forma parte de ‘Rather is in my head’, su EP integrado por tres temas que muestran distintas facetas de su universo sonoro.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

La identidad musical de Álvaro Florez

Las composiciones de Álvaro Florez —en español e inglés— buscan una conexión genuina con el oyente a través de letras transparentes y una interpretación que prioriza la emoción sobre el artificio.

En lo musical, el tema ‘Como todos los demás’ se mueve dentro del rock alternativo, con guitarras que sostienen la tensión de la letra y una producción que equilibra fuerza y sutileza. El resultado es una pista con acabado nítido, que mantiene la cercanía y honestidad de la interpretación vocal de Álvaro Florez, una de las voces emergentes de la escena independiente peruana.

‘Como todos los demás’, producida por el propio Álvaro junto a Giovanni Rossi y masterizada por Aldo Gilardi en Hitmakers Mastering, uno de los estudios de mastering más destacados del Perú; ya está disponible en Spotify.

Notas relacionadas
Muere Ace Frehley, miembro fundador y guitarrista del grupo Kiss, a los 74 años tras sufrir una hemorragia cerebral

Muere Ace Frehley, miembro fundador y guitarrista del grupo Kiss, a los 74 años tras sufrir una hemorragia cerebral

LEER MÁS
Amaia Montero regresa a la Oreja de Van Gogh: prepararían gira de reencuentro y nuevo álbum

Amaia Montero regresa a la Oreja de Van Gogh: prepararían gira de reencuentro y nuevo álbum

LEER MÁS
Karol G hace historia como la primera latina en brillar en el Victoria’s Secret Show 2025: así fue su presentación

Karol G hace historia como la primera latina en brillar en el Victoria’s Secret Show 2025: así fue su presentación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, responde con humor a fans de Raphael de 'Yo soy': "No me agarren cólera a mí, porque no tengo la culpa"

Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, responde con humor a fans de Raphael de 'Yo soy': "No me agarren cólera a mí, porque no tengo la culpa"

LEER MÁS
Johanna San Miguel responde incómoda a reportera tras pregunta sobre su ex Stefano Salvini: "Está bien que quieras ganar tu sueldo"

Johanna San Miguel responde incómoda a reportera tras pregunta sobre su ex Stefano Salvini: "Está bien que quieras ganar tu sueldo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

Reimond Manco y su firme postura sobre Gustavo Álvarez al vincularlo como nuevo DT de Perú: "No es lo que necesita la selección"

Entretenimiento

Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, responde con humor a fans de Raphael de 'Yo soy': "No me agarren cólera a mí, porque no tengo la culpa"

Karol G hace historia como la primera latina en brillar en el Victoria’s Secret Show 2025: así fue su presentación

¿Quién es Flavia López, la representante de Perú, que participará en el Miss Grand International 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025