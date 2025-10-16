Cantautor Álvaro Florez busca consolidarse en el rock alternativo con ‘Como todos los demás’

El cantautor peruano Álvaro Florez continúa consolidando su propuesta musical dentro de la escena independiente. Además, sigue explorando un sonido que combina rock, pop y balada, sin pretensiones de seguir fórmulas ni modas. Esa identidad se puede ver en ‘Como todos los demás’, su más reciente single.

‘Como todos los demás’, un sencillo que parte de una experiencia personal intensa para reflexionar sobre la dualidad humana: el bien y el mal, lo divino y lo oscuro; forma parte de ‘Rather is in my head’, su EP integrado por tres temas que muestran distintas facetas de su universo sonoro.

La identidad musical de Álvaro Florez



Las composiciones de Álvaro Florez —en español e inglés— buscan una conexión genuina con el oyente a través de letras transparentes y una interpretación que prioriza la emoción sobre el artificio.

En lo musical, el tema ‘Como todos los demás’ se mueve dentro del rock alternativo, con guitarras que sostienen la tensión de la letra y una producción que equilibra fuerza y sutileza. El resultado es una pista con acabado nítido, que mantiene la cercanía y honestidad de la interpretación vocal de Álvaro Florez, una de las voces emergentes de la escena independiente peruana.

‘Como todos los demás’, producida por el propio Álvaro junto a Giovanni Rossi y masterizada por Aldo Gilardi en Hitmakers Mastering, uno de los estudios de mastering más destacados del Perú; ya está disponible en Spotify.