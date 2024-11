La popular cantante y figura de televisión Michelle Soifer ha sorprendido al público al revelar que evalúa mudarse a Estados Unidos. La artista, quien actualmente participa en 'Esto es guerra', explicó que este posible cambio en 2025 responde a motivos personales y familiares.

La noticia llega en un momento clave para Soifer, quien ha expresado sus deseos de formar una familia y establecerse en un entorno propicio para cumplir sus sueños. Aunque aún no ha tomado una decisión definitiva, Michelle ha dejado en claro que esta posibilidad está siendo evaluada.

Michelle Soifer abandonaría el Perú

La idea de establecerse fuera de Perú no es nueva para Michelle Soifer. La artista afirmó que una de las principales razones que la llevarían a mudarse a Estados Unidos es la presencia de su familia en ese país.

“Cabe la posibilidad de que me vaya a vivir a Estados Unidos porque toda mi familia está allá. Estoy bien con Gley, estamos tranquilos, me dio un regalito lindo por mi cumpleaños y estoy súper contenta porque es un buen chico, pasamos momentos lindos y quiero ver dónde me voy a estabilizar, si aquí en Perú o en Estados Unidos y es por eso que todavía no decido”, dijo la chica reality.

Michelle Soifer desea convertirse en madre

La cantante subrayó que quiere realizar varios proyectos antes de centrarse en la maternidad, pero aseguró que este aspecto es crucial en sus planos. Al mudarse a Estados Unidos, podría encontrar un entorno favorable para equilibrar sus metas profesionales con el deseo de tener una familia.

En una entrevista anterior, Micheille expresó su deseo de convertirse en madre y comentó que tomó la decisión de congelar sus óvulos para poder cumplir su objetivo.

“Yo estoy llevando un tratamiento porque me hice unos exámenes hace poco para poder congelar ya mis óvulos y así, en algún momento, ser madre. Para todas las mujeres que están enfocadas en el trabajo y tienen ese miedo de que se va a ir el tren y no podrán ser mamá, la mejor opción es congelar los óvulos”, dijo.