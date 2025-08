'Spiderman: Brand New Day': Tom Holland revela primeros vistazos exclusivos del rodaje de la película del 'Hombre Araña' . Foto: Composición LR/Difusión/Instagram | Foto: Composición LR/Difusión/Instagram

El Universo Cinematográfico de Marvel se prepara para el regreso de uno de sus personajes más queridos. Tom Holland, protagonista de la saga del Hombre Araña, compartió los primeros avances de 'Spiderman: Brand New Day', cinta que marca el inicio de una nueva etapa para Peter Parker tras los sucesos de 'No Way Home'. El rodaje comenzó el 1 de agosto en Glasgow, donde numerosos fanáticos captaron imágenes del actor realizando acrobacias con su nuevo traje.

Las redes sociales estallaron con videos filtrados que muestran una ambientación más urbana. En TikTok, uno de los clips más virales muestra al superhéroe saludando a niños disfrazados como él. Holland, por su parte, publicó un video en Instagram preguntando: “¿Estamos listos?”, mientras llegaba al set. En la misma publicación confirmó que 'Spiderman: Brand New Day' se estrenará el 31 de julio de 2026.

El nuevo traje de Peter Parker

En esta cuarta entrega, el personaje interpretado por Tom Holland deja atrás la tecnología de Stark Industries. El nuevo traje de Spider-Man incluye detalles que remiten a los cómics originales: telarañas en relieve, un emblema de araña más grande en el pecho y lanzadores visibles, siguiendo el estilo de las versiones anteriores de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Este cambio ha sido interpretado como una declaración de principios, alejándose del héroe tecnológico para volver a sus raíces como vigilante local.

El tono visual de la película también se diferencia de sus predecesoras. Las imágenes filtradas en las redes y las fotografías oficiales de la producción muestran locaciones más realistas, sin la presencia de tecnología futurista ni recursos digitales avanzados. Esto refuerza la narrativa de un Peter Parker que ha sido olvidado por todos, tras los hechos ocurridos en 'No Way Home'.

Elenco confirmado de 'Spiderman 4'

Además del regreso de Tom Holland, 'Spiderman: Brand New Day' contará con la participación confirmada de Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned Leeds), Sadie Sink y Liza Colón-Zayas. También se anunció la presencia de Mark Ruffalo y Jon Bernthal en breves cameos, lo que sugiere posibles cruces con Hulk y The Punisher dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.