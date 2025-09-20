HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     
Entretenimiento

'Solamente milagros' estrena capítulo inspirado en la lucha contra la trata de personas vinculada a la minería ilegal

La ficción inspirada en hechos reales llega a las pantallas de América TV con una cruda historia que expone cómo la minería ilegal alimenta la trata de personas en el Perú.

'Solamente milagros' estrenará capítulo exclusivo. Foto: composición LR/América TV
'Solamente milagros' estrenará capítulo exclusivo. Foto: composición LR/América TV

Este domingo 21 de septiembre, a las 6:15 p. m., América Televisión estrenará un nuevo episodio de Solamente milagros titulado 'Inocencia perdida', una producción inspirada en hechos reales que busca visibilizar una de las problemáticas más graves que enfrenta el país: la trata de personas ligada a la minería ilegal. La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre América Estudios y el Colectivo PAS – País Seguro, quienes apuestan por ofrecer contenido que no solo entretenga, sino que también sensibilice y promueva la reflexión social.

PUEDES VER: ¡Cachaza se casa! Carol Reali anuncia su compromiso con el actor brasileño André Bankoff: 'Contigo para siempre'

lr.pe

'Inocencia perdida': una historia que busca abrir los ojos del país

La trama de Inocencia Perdida está centrada en la vida de Paulina, interpretada por la actriz Elisa Costa, una adolescente de 17 años que, desesperada por la enfermedad de su madre, acepta una falsa oferta laboral. Engañada y trasladada hasta un campamento clandestino en Arequipa, la joven termina atrapada en un bar-prostíbulo donde enfrenta de cerca la explotación que miles de víctimas sufren bajo redes de trata de personas.

TE RECOMENDAMOS

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

A lo largo de la historia, la fe en la Virgen de las Mercedes, la solidaridad de algunas personas y un milagro inesperado se convierten en el motor que le devuelve la esperanza a Paulina para luchar por reencontrarse con su familia. La producción combina elementos de drama y denuncia social, recordando que la minería ilegal no solo depreda los recursos, sino también destruye vidas humanas.

PUEDES VER: Daddy Yankee causa furor en el Barrio Chino tras probar la sazón de un chifa en Lima: 'Perú es clave'

lr.pe

Además de Inocencia Perdida, América Estudios anunció que se estrenarán próximamente otros dos capítulos: 'Tierra de nadie' y 'Más allá del miedo', que seguirán abordando el impacto social y humano de la minería ilegal en el Perú.

Notas relacionadas
Influencer Ric La Torre cumple su sueño y muestra con orgullo su primer departamento: "Luego de sufrirla muchísimo"

Influencer Ric La Torre cumple su sueño y muestra con orgullo su primer departamento: "Luego de sufrirla muchísimo"

LEER MÁS
Pamela Franco se emociona al cantar en vivo un huayno en quechua: "Hasta hoy me toca el corazón"

Pamela Franco se emociona al cantar en vivo un huayno en quechua: "Hasta hoy me toca el corazón"

LEER MÁS
Nieta de Camucha Negrete alarma al exponer delicado estado de salud de la actriz: "Esperando que pueda salir de esta"

Nieta de Camucha Negrete alarma al exponer delicado estado de salud de la actriz: "Esperando que pueda salir de esta"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Salsa Lima Festival 2025 en el Estadio Nacional: lista oficial de artistas y horarios por escenario

Salsa Lima Festival 2025 en el Estadio Nacional: lista oficial de artistas y horarios por escenario

LEER MÁS
Conciertos en Lima este fin de semana: entradas, fecha y lugar para Salsa Lima Festival, Hermanos Yaipén y Sonido 2000

Conciertos en Lima este fin de semana: entradas, fecha y lugar para Salsa Lima Festival, Hermanos Yaipén y Sonido 2000

LEER MÁS
¡Daddy Yankee está en Lima!: el máximo exponente del reggaetón sorprende al ser visto en la capital de Perú junto a fans

¡Daddy Yankee está en Lima!: el máximo exponente del reggaetón sorprende al ser visto en la capital de Perú junto a fans

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Muere el actor Robert Redford, el inolvidable Hubbell de 'The Way We Were', a los 89 años

Muere el actor Robert Redford, el inolvidable Hubbell de 'The Way We Were', a los 89 años

LEER MÁS
Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump exige a Venezuela que acepte a connacionales deportados: "O el precio que pagarán será incalculable"

Jonathan 'Speedy' González, jugador ecuatoriano, fue asesinado a sus 31 años en ataque armado

La voz serena de Sara Flores rumbo a Venecia, por Leyla Aboudayeh

Entretenimiento

Horarios para ver a Néstor Villanueva, exesposo de Flor Polo, en ‘El valor de la verdad’

Conciertos en Lima este fin de semana: entradas, fecha y lugar para Salsa Lima Festival, Hermanos Yaipén y Sonido 2000

Salsa Lima Festival 2025 en el Estadio Nacional: lista oficial de artistas y horarios por escenario

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha contra Boluarte y Congreso EN VIVO: Así se desarrolla la manifestación convocada por jóvenes y gremios

Gobierno retira la seguridad policial a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota