'Solamente milagros' estrena capítulo inspirado en la lucha contra la trata de personas vinculada a la minería ilegal
La ficción inspirada en hechos reales llega a las pantallas de América TV con una cruda historia que expone cómo la minería ilegal alimenta la trata de personas en el Perú.
- Bad Bunny enfrenta millonaria demanda por usar una vivienda de Puerto Rico en conciertos: adulto mayor de 84 años reclama por "daños emocionales"
- ¡Daddy Yankee está en Lima!: el máximo exponente del reggaetón sorprende al ser visto en la capital de Perú junto a fans
Este domingo 21 de septiembre, a las 6:15 p. m., América Televisión estrenará un nuevo episodio de Solamente milagros titulado 'Inocencia perdida', una producción inspirada en hechos reales que busca visibilizar una de las problemáticas más graves que enfrenta el país: la trata de personas ligada a la minería ilegal. La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre América Estudios y el Colectivo PAS – País Seguro, quienes apuestan por ofrecer contenido que no solo entretenga, sino que también sensibilice y promueva la reflexión social.
PUEDES VER: ¡Cachaza se casa! Carol Reali anuncia su compromiso con el actor brasileño André Bankoff: 'Contigo para siempre'
'Inocencia perdida': una historia que busca abrir los ojos del país
La trama de Inocencia Perdida está centrada en la vida de Paulina, interpretada por la actriz Elisa Costa, una adolescente de 17 años que, desesperada por la enfermedad de su madre, acepta una falsa oferta laboral. Engañada y trasladada hasta un campamento clandestino en Arequipa, la joven termina atrapada en un bar-prostíbulo donde enfrenta de cerca la explotación que miles de víctimas sufren bajo redes de trata de personas.
TE RECOMENDAMOS
LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood
A lo largo de la historia, la fe en la Virgen de las Mercedes, la solidaridad de algunas personas y un milagro inesperado se convierten en el motor que le devuelve la esperanza a Paulina para luchar por reencontrarse con su familia. La producción combina elementos de drama y denuncia social, recordando que la minería ilegal no solo depreda los recursos, sino también destruye vidas humanas.
PUEDES VER: Daddy Yankee causa furor en el Barrio Chino tras probar la sazón de un chifa en Lima: 'Perú es clave'
Además de Inocencia Perdida, América Estudios anunció que se estrenarán próximamente otros dos capítulos: 'Tierra de nadie' y 'Más allá del miedo', que seguirán abordando el impacto social y humano de la minería ilegal en el Perú.