Este domingo 21 de septiembre, a las 6:15 p. m., América Televisión estrenará un nuevo episodio de Solamente milagros titulado 'Inocencia perdida', una producción inspirada en hechos reales que busca visibilizar una de las problemáticas más graves que enfrenta el país: la trata de personas ligada a la minería ilegal. La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre América Estudios y el Colectivo PAS – País Seguro, quienes apuestan por ofrecer contenido que no solo entretenga, sino que también sensibilice y promueva la reflexión social.

'Inocencia perdida': una historia que busca abrir los ojos del país

La trama de Inocencia Perdida está centrada en la vida de Paulina, interpretada por la actriz Elisa Costa, una adolescente de 17 años que, desesperada por la enfermedad de su madre, acepta una falsa oferta laboral. Engañada y trasladada hasta un campamento clandestino en Arequipa, la joven termina atrapada en un bar-prostíbulo donde enfrenta de cerca la explotación que miles de víctimas sufren bajo redes de trata de personas.

A lo largo de la historia, la fe en la Virgen de las Mercedes, la solidaridad de algunas personas y un milagro inesperado se convierten en el motor que le devuelve la esperanza a Paulina para luchar por reencontrarse con su familia. La producción combina elementos de drama y denuncia social, recordando que la minería ilegal no solo depreda los recursos, sino también destruye vidas humanas.

Además de Inocencia Perdida, América Estudios anunció que se estrenarán próximamente otros dos capítulos: 'Tierra de nadie' y 'Más allá del miedo', que seguirán abordando el impacto social y humano de la minería ilegal en el Perú.