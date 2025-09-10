Joe Jonas desmiente haber consumido sustancias durante concierto de los Jonas Brothers que se volvió viral

Joe Jonas tiene actualmente 36 años y es uno de los integrantes de los Jonas Brothers más populares. Foto: Composición LR/Instagram.

El cantante Joe Jonas continúa acaparando la atención mediática tras la difusión de un video viral en el que se le observa en el backstage de uno de sus conciertos, revisándose la nariz de manera repetida. Este clip ha generado controversia, alimentando rumores sobre un posible consumo de sustancias.

En respuesta a la avalancha de comentarios que surgieron a raíz de la grabación, el artista, conocido por su participación en los ‘Jonas Brothers’, decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales.

“Jajaja, ¿Es que nunca habéis tenido un moco?”, fue la contundente respuesta que ofreció el intérprete de éxitos como ‘Sucker’ y ‘Hold On’, en un intento por poner fin a las especulaciones. Este incidente ocurrió durante su gira de 20º aniversario, que realiza junto a sus hermanos Nick y Kevin.

Fans de Joe Jonas lo defienden en las redes sociales

Las recientes declaraciones se suman a las numerosas muestras de respaldo que el artista ha recibido en los últimos días de parte de sus seguidores más leales en redes sociales. En los mensajes, no solo se defendió al famoso de las acusaciones, sino que también se instó a no cuestionar su profesionalismo.

“Solo se está limpiando la nariz; si realmente quisiera hacer otra cosa, lo haría en otro momento, ya que tiene muchas pausas durante el show. No inventen cosas”, expresó un usuario.

Otro comentario destacó: “La gente descubriendo las alergias. Se observa claramente cómo se suena la nariz, y en sus historias mencionó que estaba un poco resfriado”.