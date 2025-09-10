HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma
San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      
Entretenimiento

Joe Jonas desmiente haber consumido sustancias durante concierto de los Jonas Brothers que se volvió viral

Integrante de Los Jonas Brothers se hizo viral tras ser grabado mientras se limpiaba la nariz de una manera particular.

Joe Jonas tiene actualmente 36 años y es uno de los integrantes de los Jonas Brothers más populares. Foto: Composición LR/Instagram.
Joe Jonas tiene actualmente 36 años y es uno de los integrantes de los Jonas Brothers más populares. Foto: Composición LR/Instagram.

El cantante Joe Jonas continúa acaparando la atención mediática tras la difusión de un video viral en el que se le observa en el backstage de uno de sus conciertos, revisándose la nariz de manera repetida. Este clip ha generado controversia, alimentando rumores sobre un posible consumo de sustancias.

En respuesta a la avalancha de comentarios que surgieron a raíz de la grabación, el artista, conocido por su participación en los ‘Jonas Brothers’, decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales.

“Jajaja, ¿Es que nunca habéis tenido un moco?”, fue la contundente respuesta que ofreció el intérprete de éxitos como ‘Sucker’ y ‘Hold On’, en un intento por poner fin a las especulaciones. Este incidente ocurrió durante su gira de 20º aniversario, que realiza junto a sus hermanos Nick y Kevin.

PUEDES VER: ¡Juntos de nuevo! Joe Jonas y Demi Lovato sorprenden con canción de 'Camp Rock' 17 años después de su estreno

lr.pe

Fans de Joe Jonas lo defienden en las redes sociales

Las recientes declaraciones se suman a las numerosas muestras de respaldo que el artista ha recibido en los últimos días de parte de sus seguidores más leales en redes sociales. En los mensajes, no solo se defendió al famoso de las acusaciones, sino que también se instó a no cuestionar su profesionalismo.

“Solo se está limpiando la nariz; si realmente quisiera hacer otra cosa, lo haría en otro momento, ya que tiene muchas pausas durante el show. No inventen cosas”, expresó un usuario.

Otro comentario destacó: “La gente descubriendo las alergias. Se observa claramente cómo se suena la nariz, y en sus historias mencionó que estaba un poco resfriado”.

Notas relacionadas
¡Juntos de nuevo! Joe Jonas y Demi Lovato sorprenden con canción de 'Camp Rock' 17 años después de su estreno

¡Juntos de nuevo! Joe Jonas y Demi Lovato sorprenden con canción de 'Camp Rock' 17 años después de su estreno

LEER MÁS
Joe Jonas elige una panadería venezolana en Miami para encontrarse con sus fans y promocionar su nuevo sencillo

Joe Jonas elige una panadería venezolana en Miami para encontrarse con sus fans y promocionar su nuevo sencillo

LEER MÁS
Sophie Turner: “Lo más emocionante de mi carrera ha sido interpretar a Joan”

Sophie Turner: “Lo más emocionante de mi carrera ha sido interpretar a Joan”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Salcedo expone a Maju Mantilla y revela que la encontró con otra persona en el auto de ella

Gustavo Salcedo expone a Maju Mantilla y revela que la encontró con otra persona en el auto de ella

LEER MÁS
Alessia Rovegno habla por primera vez sobre Hugo García tras la filtración del video de Isabela Ladera: “Le voy a desear lo mejor siempre”

Alessia Rovegno habla por primera vez sobre Hugo García tras la filtración del video de Isabela Ladera: “Le voy a desear lo mejor siempre”

LEER MÁS
Alejandro Sanz en Lima 2026: fecha, dónde comprar entradas y detalles de su concierto en el Estadio Nacional

Alejandro Sanz en Lima 2026: fecha, dónde comprar entradas y detalles de su concierto en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Laura Pausini en Lima 2026: fecha confirmada, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y todo lo que debes saber

Laura Pausini en Lima 2026: fecha confirmada, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y todo lo que debes saber

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Entretenimiento

Lesly Águila, de Corazón Serrano, responde conmovedora pregunta sobre su gemela: “Falleció por negligencia”

Alejandro Sanz regresa al Perú el 2026: fecha, lugar del concierto y dónde comprar entradas para su esperado show en el Estadio Nacional

Onelia Molina comete indiscreción sobre relación de Mario Irivarren y su madre, pero él se defiende: "No me difames"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota