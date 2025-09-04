HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Giorgio Armani, el 'rey' de la moda italiana, muere a los 91 años en Milán

El velatorio de Giorgio Armani estará abierto desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre en Milán.

El conocido diseñador de modas, Giorgio Armani, falleció a la edad 91 años.
El conocido diseñador de modas, Giorgio Armani, falleció a la edad 91 años. | Foto: EFE

Murió Giorgio Armani a los 91 años en Milán, Italia. Este diseñador, considerado el 'rey' de la moda italiana, falleció rodeado de sus seres queridos y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años.

Según el Grupo Armani, el funeral será privado, pero el velatorio estará abierto al público del 6 al 7 de septiembre en el Teatro Giorgio Armani, ubicado en la Via Bergognone 59, de 9:00 a 18:00 horas.

¿De qué qué murió el diseñador de moda Giorgio Armani?

Giorgio Armani falleció el 4 de septiembre a los 91 años en su domicilio, tras enfrentar problemas de salud durante los últimos meses. Aunque no se ha revelado públicamente la causa exacta de su fallecimiento, se sabía que el diseñador estaba en proceso de recuperación de una enfermedad.

En junio de este año, Armani no asistió a sus desfiles en la Semana de la Moda de Milán debido a su estado de salud. En ese momento, su equipo informó que se encontraba convaleciente en casa.

