HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai
Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai     Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai     Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai     
Entretenimiento

Fifth Harmony se reúne en los escenarios tras 7 años de espera junto a los Jonas Brothers: Camila Cabello no participó

El grupo se reunió después de siete años de separación en el concierto de los Jonas, con 'Worth it' y 'Work From Home', sus temas más conocidos.

El grupo volvió a los escenarios tras 7 años de anunciar su pausa indefinida, emocionando a sus fans.
El grupo volvió a los escenarios tras 7 años de anunciar su pausa indefinida, emocionando a sus fans. | Foto: Composición LR / Instagram

Lauren Jauregui, Ally Brooke, Dinah Jane y Normani se reunieron tras 7 años de una separación indefinida de Fifth Harmony. Durante la presentación de los Jonas Brothers en EEUU, el grupo tomó el escenario cantando 'Worth it', uno de sus más míticos temas. El momento se viralizó rápidamente por redes sociales, generando su expectativa por un posible regreso.

A este esperado reencuentro solo faltó Camila Cabello, miembro original del grupo, que estuvo ausente debido a que se encuentra de gira. Sin embargo, es posible que la cantante cubana no se una al reencuentro, ya que abandonó la banda antes de su pausa indefinida en el 2018.

PUEDES VER: ¡Juntos de nuevo! Joe Jonas y Demi Lovato sorprenden con canción de 'Camp Rock' 17 años después de su estreno

lr.pe

¿Cómo fue el reencuentro de Fifth Harmony en el concierto de los Jonas Brothers?

Los Jonas Brothers se presentaron en el Dos Equis Pavillion, en Arlington Texas, el pasado domingo 31 de agosto. Durante su gira 'Jonas 20: greetings from your hometown tour', que conmemora dos décadas de la formación del grupo, Fifth Harmony regresó a los escenarios en una muy esperada presentación. Los asistentes pudieron disfrutar de la interpretación de 'Worth it', uno de sus más grandes éxitos.

La cuenta oficial de Instagram de la 'girlband' se actualizó tras 7 años de inactividad, cambiando su descripción a #FifthHarmonyFollowSpree. Sin embargo, nadie se espero que la presentación sea en el show de los Jonas Brothers. Luego de su presentación, los hermanos subieron un reel a modo de broma diciendo que sería una buena idea cantar 'Work From Home' siendo Kevin quien rechaza la idea diciendo que es un concierto de ellos, no de las chicas, seguido de la interpretación que las chicas hicieron en la noche del domingo.

Pese a no estar presente en el reencuentro, Camila Cabello mostró su apoyo a sus compañeras en esta presentación. Foto: Captura de Instagram

Pese a no estar presente en el reencuentro, Camila Cabello mostró su apoyo a sus compañeras en esta presentación. Foto: Captura de Instagram

PUEDES VER: Así fue la primera cita de Travis Kelce y Taylor Swift: "Esto es algo de lo que he escrito canciones"

lr.pe

Camila Cabello no apareció junto a Fifth Harmony en el reencuentro

Pese a la emoción inicial de verlas reunidas una vez más, los fans reclamaron la presencia de Camila Cabello, miembro original del grupo que se formó en el 2012. Sin embargo, la ausencia de la cantante cubana-mexicana se debió a que se encuentra de gira en Australia. Pese a los rumores de una discusión en su separación, la intérprete siempre dejó en claro que nunca se trató de una riña, sino de una decisión personal de crecer como cantante.

El grupo también publicó un fragmento de su presentación en su cuenta de Instagram, video que la propia Camila respondió con varios corazones, mostrando el apoyo a sus compañeras en este reencuentro. Recordemos que el grupo se formó tras una audición en 'The X Factor', donde fueron como solistas pero pasaron como grupo, terminando en la tercera posición del concurso.

Notas relacionadas
Tito Silva Music lanza canción para apoyar al pan con chicharrón en el mundial de desayunos de Ibai: 'Orgullo peruano'

Tito Silva Music lanza canción para apoyar al pan con chicharrón en el mundial de desayunos de Ibai: 'Orgullo peruano'

LEER MÁS
Streamer Milenka pasó incómodo momento al no poder ingresar al All Music Fest: "Por demorona"

Streamer Milenka pasó incómodo momento al no poder ingresar al All Music Fest: "Por demorona"

LEER MÁS
¿Quién es Karla Prieto, la productora peruana que conecta el arte con los negocios en Nueva York?

¿Quién es Karla Prieto, la productora peruana que conecta el arte con los negocios en Nueva York?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre de ‘Cri Cri’ confiesa que devolvió a Jefferson Farfán la camioneta que le regaló a su hijo: “No somos materialistas”

Madre de ‘Cri Cri’ confiesa que devolvió a Jefferson Farfán la camioneta que le regaló a su hijo: “No somos materialistas”

LEER MÁS
Tilsa Lozano revela por primera vez la verdadera razón de su ruptura con Jackson Mora: “No fracasé”

Tilsa Lozano revela por primera vez la verdadera razón de su ruptura con Jackson Mora: “No fracasé”

LEER MÁS
Milena Zárate enfurece con su invitada por apretar el botón rojo tras insólita pregunta sobre Thamara Gómez: “¿No entiendo por qué presionaste?”

Milena Zárate enfurece con su invitada por apretar el botón rojo tras insólita pregunta sobre Thamara Gómez: “¿No entiendo por qué presionaste?”

LEER MÁS
'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

LEER MÁS
Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

LEER MÁS
Beto Ortiz pasa tenso momento con Milena Zárate por defender a Jonathan Maicelo: "Le tengo un amor particular"

Beto Ortiz pasa tenso momento con Milena Zárate por defender a Jonathan Maicelo: "Le tengo un amor particular"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La paradoja alimentaria en el Perú

Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

Carlincatura del lunes 1 de setiembre de 2025

Entretenimiento

Milena Zárate enfurece con su invitada por apretar el botón rojo tras insólita pregunta sobre Thamara Gómez: “¿No entiendo por qué presionaste?”

Beto Ortiz pasa tenso momento con Milena Zárate por defender a Jonathan Maicelo: "Le tengo un amor particular"

'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla: “Podemos salirnos de la OEA, la ONU, y sumarnos al club de Cuba, Venezuela, Nicaragua”

Juez Juan Carlos Checkley continuará con los casos de Juan Santiváñez: PJ rechazó pedido de la Fiscalía

Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota