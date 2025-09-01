Fifth Harmony se reúne en los escenarios tras 7 años de espera junto a los Jonas Brothers: Camila Cabello no participó

El grupo volvió a los escenarios tras 7 años de anunciar su pausa indefinida, emocionando a sus fans. | Foto: Composición LR / Instagram

Lauren Jauregui, Ally Brooke, Dinah Jane y Normani se reunieron tras 7 años de una separación indefinida de Fifth Harmony. Durante la presentación de los Jonas Brothers en EEUU, el grupo tomó el escenario cantando 'Worth it', uno de sus más míticos temas. El momento se viralizó rápidamente por redes sociales, generando su expectativa por un posible regreso.

A este esperado reencuentro solo faltó Camila Cabello, miembro original del grupo, que estuvo ausente debido a que se encuentra de gira. Sin embargo, es posible que la cantante cubana no se una al reencuentro, ya que abandonó la banda antes de su pausa indefinida en el 2018.

¿Cómo fue el reencuentro de Fifth Harmony en el concierto de los Jonas Brothers?

Los Jonas Brothers se presentaron en el Dos Equis Pavillion, en Arlington Texas, el pasado domingo 31 de agosto. Durante su gira 'Jonas 20: greetings from your hometown tour', que conmemora dos décadas de la formación del grupo, Fifth Harmony regresó a los escenarios en una muy esperada presentación. Los asistentes pudieron disfrutar de la interpretación de 'Worth it', uno de sus más grandes éxitos.

La cuenta oficial de Instagram de la 'girlband' se actualizó tras 7 años de inactividad, cambiando su descripción a #FifthHarmonyFollowSpree. Sin embargo, nadie se espero que la presentación sea en el show de los Jonas Brothers. Luego de su presentación, los hermanos subieron un reel a modo de broma diciendo que sería una buena idea cantar 'Work From Home' siendo Kevin quien rechaza la idea diciendo que es un concierto de ellos, no de las chicas, seguido de la interpretación que las chicas hicieron en la noche del domingo.

Pese a no estar presente en el reencuentro, Camila Cabello mostró su apoyo a sus compañeras en esta presentación. Foto: Captura de Instagram

Camila Cabello no apareció junto a Fifth Harmony en el reencuentro

Pese a la emoción inicial de verlas reunidas una vez más, los fans reclamaron la presencia de Camila Cabello, miembro original del grupo que se formó en el 2012. Sin embargo, la ausencia de la cantante cubana-mexicana se debió a que se encuentra de gira en Australia. Pese a los rumores de una discusión en su separación, la intérprete siempre dejó en claro que nunca se trató de una riña, sino de una decisión personal de crecer como cantante.

El grupo también publicó un fragmento de su presentación en su cuenta de Instagram, video que la propia Camila respondió con varios corazones, mostrando el apoyo a sus compañeras en este reencuentro. Recordemos que el grupo se formó tras una audición en 'The X Factor', donde fueron como solistas pero pasaron como grupo, terminando en la tercera posición del concurso.