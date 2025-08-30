HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

¿Quién es Karla Prieto, la productora peruana que conecta el arte con los negocios en Nueva York?

Reconocida por el New York Times, Karla Prieto resalta la emergente generación de artistas peruanos con identidad. Su proyecto, 'Qarte', ha asesorado a más de 80 artistas en gestión cultural y sostenibilidad en las artes.

Karla Prieto, productora creativa peruana en Nueva York, se destaca en la gestión cultural latinoamericana y conecta el arte peruano con escenarios internacionales, consolidándose como una voz influyente. Foto: difusión
Karla Prieto, productora creativa peruana en Nueva York, se destaca en la gestión cultural latinoamericana y conecta el arte peruano con escenarios internacionales, consolidándose como una voz influyente. Foto: difusión | Foto: difusión

La productora creativa peruana, y consultora en negocios de arte y entretenimiento, Karla Prieto, se viene consolidando como una de las voces más influyentes de la gestión cultural latinoamericana en Nueva York (Estados Unidos). Desde la ‘Gran manzana’, impulsa proyectos que destacan el talento peruano y lo conectan con escenarios internacionales, convirtiéndose en un puente entre la tradición artística andina y las dinámicas globales del entretenimiento.

Su labor la llevo a ser mencionada por el New York Times, en donde resaltó su visión sobre la existencia de una nueva generación de artistas peruanos que generan arte con identidad, lo cual sería el siguiente boom siguiendo los pasos a la gastronomía peruana. Con sensibilidad artística, visión empresarial y un compromiso claro con la cultura latinoamericana, se posiciona como una productora creativa que impulsa carreras y genera proyectos propios que conectan tradición, innovación y sostenibilidad en la industria de las artes.

¿Quién es Karla Prieto?

Karla Prieto Prado nació en Huancayo y estudió administración de empresas en la Universidad del Pacífico. Actualmente, cursa la maestría en Arts Management & Entrepreneurship en The New School (Nueva York), lo que refuerza su compromiso de ampliar su impacto y consolidar un hub de negocios de arte entre Latinoamérica y Estados Unidos.

Su meta a largo plazo es establecer una incubadora de negocios artísticos en Perú que fortalezca la economía creativa en la región. 

La gran trayectoria de Karla Prieto

En 2021, Prieto Prado fundó 'Qarte', incubadora de proyectos creativos desde la que ha asesorado a más de 80 artistas en estrategias de negocio, marketing y financiamiento. De esta plataforma surgió Gestión Arte Bootcamp, programa online que brindó herramientas de gestión cultural que fue reconocido con el premio Alsop Foundation de Nueva York por su impacto a largo plazo en el sector.

Su experiencia en Rockass Online Music (empresa neoyorquina enfocada en negocios musicales) también la ha llevado a participar en producciones como el reciente concierto de Los Mirlos en el legendario escenario de Lincoln Center en pleno Manhattan. También viene participando en proyectos con la banda panameña Los Rabanes y a liderar la producción del lanzamiento de Erni Lu en las instalaciones de Amazon Music en Nueva York, junto al productor Mr. Sonic, conocido por su trabajo con Shakira y Chayanne.

Uno de sus proyectos más ambiciosos es lanzar la plataforma digital ‘Grandes Maestros’, junto a la reconocida actriz Jimena Lindo, iniciativa que busca preservar y difundir el conocimiento de los referentes de las artes escénicas peruanas. La primera temporada incluirá entrevistas con Sonia Seminario, Alberto Ísola y Carlos Gassols, quienes comparten su proceso creativo y experiencias más allá de los escenarios.

Además, nuestra compatriota ha asumido la dirección creativa de Noche Andina, un proyecto de Liberarte INC que reunirá en diciembre a artistas de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador en Nueva York. El evento resaltará los sonidos y cosmovisiones de la región andina, fusionando música, artes escénicas y saberes ancestrales para ofrecer un espacio de expresión cultural y bienestar en contextos urbanos.

Notas relacionadas
"Joy Division", el documental

"Joy Division", el documental

LEER MÁS
Nominados a los MTV Video Music Awards 2025: conoce todas las categorías

Nominados a los MTV Video Music Awards 2025: conoce todas las categorías

LEER MÁS
La Orquesta Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, una de las mejores del mundo, debuta en el Perú

La Orquesta Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, una de las mejores del mundo, debuta en el Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ana Siucho comparte conmovedor mensaje en medio de las revelaciones de Edison Flores sobre su separación: “Ojalá la vida sea más bonita”

Ana Siucho comparte conmovedor mensaje en medio de las revelaciones de Edison Flores sobre su separación: “Ojalá la vida sea más bonita”

LEER MÁS
Israel Dreyfus expone sin querer el sueldo mensual de Patricio Parodi en ‘Esto es guerra’: "Se gana bien y puede pagarse sus terapias"

Israel Dreyfus expone sin querer el sueldo mensual de Patricio Parodi en ‘Esto es guerra’: "Se gana bien y puede pagarse sus terapias"

LEER MÁS
Melissa Klug revela que Jefferson Farfán arruinó los sueños de su hijo de estudiar en el extranjero: “Él lo sabe”

Melissa Klug revela que Jefferson Farfán arruinó los sueños de su hijo de estudiar en el extranjero: “Él lo sabe”

LEER MÁS
Josimar sorprende al regalarle lujosa camioneta a María Fe Saldaña tras la polémica por supuesta infidelidad

Josimar sorprende al regalarle lujosa camioneta a María Fe Saldaña tras la polémica por supuesta infidelidad

LEER MÁS
Melissa Paredes revela que su hija con Rodrigo Cuba está internada de emergencia: “Segunda noche con ella”

Melissa Paredes revela que su hija con Rodrigo Cuba está internada de emergencia: “Segunda noche con ella”

LEER MÁS
‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, rompe su silencio tras salir de prisión: "En su momento, voy a declarar”

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, rompe su silencio tras salir de prisión: "En su momento, voy a declarar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Entretenimiento

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

"¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

Youna dedica emotiva despedida a su hija con Samahara Lobatón antes de separarse en Estados Unidos: “Seguir luchando por ti"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota