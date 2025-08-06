HOY
"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia
"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia     
Entretenimiento

Coldplay pone en aprietos a otra pareja con la 'kiss cam': "¿Es tu papá?"

En una nueva edición de la 'kiss cam' en el concierto de Coldplay, Chris Martin sorprendió a una nueva pareja.

Chris Martin sorprende a pareja durante la 'kiss cam'.
Chris Martin sorprende a pareja durante la 'kiss cam'. | Foto: Composición LR/ @kerlyn____/TikTok & SUJIT JAISWAL / AFP

La banda Coldplay es conocida alrededor de todo el mundo debido a su música y sus impresionantes espectáculos en vivo. Sin embargo, durante las últimas semanas se volvieron virales después de que ocurriera un incidente con la 'kiss cam', en uno de sus conciertos en Boston, Estados Unidos. Lo que sucedió fue que el vocalista de la banda, Chris Martin, accidentalmente expuso la relación extramarital de Andy Byron, CEO de Astronomer, una importante empresa tecnológica, y su jefa de recursos humanos: Kristin Cabot.

El escándalo sacudió las redes sociales, especialmente porque la reacción de pánico de los amantes ocasionó una ola de memes y un 'trend' en TikTok, en el que las personas los imitaban. Lejos de mortificarse por lo ocurrido, Chris Martin se lo tomó divertidamente e incluso les advirtió a sus fans que tengan cuidado porque los grabaría en el segmento de la 'kiss cam'. Desde entonces, este espacio también ha mostrado a estrellas como Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo, quienes fueron ovacionados cuando fueron filmados. Sin embargo, hace poco, una nueva pareja ha vuelto a ser víctima de la 'kiss cam' en el concierto de Coldplay.

PUEDES VER: Tony Succar bromea en vivo durante show de Coldplay y recrea video viral: "El kiss cam nunca será igual"

lr.pe

Coldplay sorprende a una nueva pareja con la 'kiss cam'

Esta pareja no se esperaba ser escogida para este segmento del concierto, pero estaban emocionados. Ella portaba un vestido y una tiara con flores de papel blancas, mientras que el hombre vestía una camisa negra y pantalones blancos, cuando la cámara los enfocó. Sin embargo, Chris Martin se mostró un poco confundido y al notar la diferencia de edad que había entre ellos, le preguntó a la mujer: "¿Ese es tu papá?".

El comentario los hizo reír a ambos e incluso el hombre actuó como si estuviera indignado frente a las cámaras. No obstante, la mujer confirmó que el hombre que la acompañaba era su esposo, mostrando su anillo y Martin, al ver que eran pareja, les pidió que se dieran un beso para demostrar su amor. La pareja accedió sin ningún tipo de reparo frente al fuerte aplauso de todo el público.

PUEDES VER: Astronomer suspende temporalmente a su CEO Andy Byron tras escándalo de infidelidad con Kristin Cabot en concierto de Coldplay

lr.pe

Chris Martin sorprende a pareja dedicándoles una canción

La pareja fue sorprendida una vez más por el vocalista de Coldplay después de que este les dedicara una canción, frente al asombro de todo el público. Luego de ser ovacionados por el resto de los asistentes, muchos seguidores resaltaron en redes sociales lo mucho que Chris Martin se está divirtiendo con el segmento de la 'kiss cam': “Quítenle el ‘kiss cam’ a Chris”

De la misma manera, los comentarios le piden de manera irónica a Chris Martin que se detenga: "¡Chris, no!", "Coldplay: rompiendo relaciones, un concierto a la vez" y "Chris Martin va por su segunda víctima del 'kiss cam'".

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se roban el show en la 'kiss cam' durante el concierto de Coldplay: ¿cómo reaccionaron?

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se roban el show en la 'kiss cam' durante el concierto de Coldplay: ¿cómo reaccionaron?

Tony Succar bromea en vivo durante show de Coldplay y recrea video viral: "El kiss cam nunca será igual"

Tony Succar bromea en vivo durante show de Coldplay y recrea video viral: "El kiss cam nunca será igual"

¿Quién es Gwyneth Paltrow? Astronomer contrata a la exesposa del cantante de Coldplay tras el escándalo viral de la cámara de besos

¿Quién es Gwyneth Paltrow? Astronomer contrata a la exesposa del cantante de Coldplay tras el escándalo viral de la cámara de besos

