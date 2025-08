José Luis Mendoza Paucar, más conocido como 'Mayimbú', es un cómico peruano que alcanzó la fama en 2015 tras formar de diferentes programas de reality como "Verano Extremo" y "Bienvenida la tarde". Su popularidad le permitió facturar hasta S/2.000 por show y ahorrar S/80.000. Pese a ello, perdió hasta el último sol de en un año.

Ahora, en una entrevista para el podcast 'Habla Good', popular 'Loco Pildorita' contó cómo 'Mayimbú' perdió todo su dinero en tan poco tiempo. Según explicó, dicha historia, se volvió viral en YouTube cuando el 'Chino Risas', amigo del exintegrante de 'Bienvenida la tarde' la contara públicamente, pues fue el mismo comediante quien le confesó los problemas económicos que lo llevaron a la quiebra.

¿Cómo 'Mayimbú' perdió los S/80.000 que ahorró durante su fama en TV?

De acuerdo al cómico, 'Mayimbú' despilfarró su dinero en salida con mujeres a fiestas. En solo dos meses ya había gastado S/20.000. "Él cobraba, en esa época, S/2.000 por show, aparte de lo que ganaba en el canal, que era creo S/8.000 (...) Hacía más de 3 presentaciones en una semana (...) Y en una presentación, 'El Chino' se cruzó con Mayimbú y le pregunta si ha juntado plata. Él le dice que quería comprarse una camioneta y tenía S/80.000. Después de dos meses le pregunta si ya se compró el auto y él (Mayimbú) respondió: 'Tengo S/60.000' Y así fue bajando", explicó.

Sin embargo, meses después, cuando se volvió a juntar por tercera vez con Mayimbú, este confesó que ya no le quedaba nada de lo que había ahorrado. "Un día, el Chino le pregunta qué había hecho con su dinero y él dijo: 'no, ya no tengo' Se gastó la plata en mujeres. No tiene vicio en el trago", señaló.