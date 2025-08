Mujer revela detalles de su relación con Steve Palao: cuánto duró y cómo fue su vínculo con la madre de su hija no reconocida. Foto: Composición LR/captura YouTube/Instagram | oto: Composición LR/captura YouTube/Instagram

‘Amor y fuego’ sorprendió con un nuevo escándalo que involucra a Steve Palao, padre de los chicos reality Said y Austin. El también recordado por su participación en ‘El gran chef famosos’ es acusado de no pasar tiempo con una hija no reconocida, lo que ha generado sorpresa en el mundo de la farándula, especialmente por la buena relación que mantiene con sus hijos mediáticos.

Su expareja, Beatriz Cahuas, apareció en vivo para expresar su deseo de que la menor conozca a su padre y también denunciar el bajo monto que recibe como pensión. “La bebé tiene el derecho a tener una buena vida”, declaró la mujer chalaca, quien afirmó haber mantenido una relación de casi 10 años con el padre de los chicos reality. “Lo conocí a finales del 2006 hasta que salí embarazada en 2017”, indicó Cahuas para ‘Amor y fuego’.

La relación entre Said Palao y Beatriz Cahuas

Steve Palao y Beatriz Cahuas habrían iniciado su relación a finales del 2006 o inicios del 2007, según las declaraciones de la madre de la menor. Mantuvieron un romance con altibajos durante varios años, hasta que en 2017 ella quedó embarazada del padre de Austin Palao. “Ahí fue que se le comunicó al señor, pero su reacción no fue correcta. Da a entender que me embaracé a propósito”, reveló Beatriz sobre el difícil gesto de Steve.

“Cuando se enteró de mi embarazo, él ya estaba saliendo con una persona. Por eso, me imagino habrá sido su reacción”, afirmó Beatriz, dando a entender que ese habría sido el fin definitivo de su vínculo sentimental. La madre de la hija no reconocida también contó que recién ahora la menor se enteró de la existencia de Steve Palao y confesó su deseo de que, finalmente, padre e hija puedan conocerse.

¿Quién es Steve, el padre de Said y Austin Palao?

Además de su faceta televisiva, Steve Palao ha construido una presencia activa en redes sociales como creador de contenido. En su cuenta oficial de Instagram se identifica como entrenador de artes marciales mixtas, con formación en judo y jiu-jitsu. También estudia actuación, brinda asesoría en entrenamiento físico y es embajador de la marca 'Naturalbrothers', enfocada en planes de alimentación y rutinas deportivas.

Su presencia en medios, sin embargo, no comenzó con el reality de cocina. Antes de consolidarse como figura televisiva tras ganar la última temporada de 'El gran chef famosos', Palao ya había aparecido en pantalla junto a sus hijos, Austin y Said Palao, conocidos por su participación en 'Esto es guerra'.