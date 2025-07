Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, ha vuelto a llamar la atención por una confesión que podría haber adelantado los planes de un programa televisivo. Durante una entrevista en vivo en un programa de radio en RPP, el comediante y músico reveló que pronto estaría en 'El valor de la verdad'.

Después del comentario, la entrevista fue interrumpida y cortada por Melcochita, como si se le hubiera escapado la información. Generando sospechas entre los oyentes y confirmando que estará en el sillón rojo de Beto Ortiz. Si se oficializa el programa del comediante, sería su cuarta participación y nueva sometida al polígrafo.

Melcochita cuenta que estaría en 'El valor de la verdad'

Melcochita participó en una entrevista del programa 'En escena' por RPP. En medio del diálogo con Jhonny Padilla, el comediante comentó: "Ahorita estoy en Paita, pero ya me regreso a Lima porque mañana grabo 'El valor de la verdad'. Beto Ortiz me ha dicho que lleve mi guitarra, no sé para qué". De esta manera, deja entrever que el artista formaría parte de una próxima edición del programa.

Tras esa revelación, el músico cambió de tema y, sin previo aviso, la entrevista fue cortada. Hasta el momento, ni Beto Ortiz ni la producción del espacio han confirmado oficialmente la existencia de nuevas grabaciones.

Apariciones de Melcochita en 'EVDLV'

De concretarse esta nueva participación, Melcochita se convertiría en el primer personaje en sentarse por cuarta vez en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. Su primera aparición fue en 2013, donde respondió con éxito las 21 preguntas del polígrafo y se llevó el premio mayor de S/50,000.

En 2014 regresó al programa, pero esa vez no tuvo la misma suerte: falló una de las preguntas y se fue sin ganar dinero. Su tercera visita ocurrió en 2020, cuando decidió retirarse voluntariamente luego de responder 18 preguntas, llevándose consigo S/15,000. Con este historial, su presencia en una nueva temporada genera expectativa entre los seguidores del formato.