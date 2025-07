Lo que sería una noche de entretenimiento, se convirtió en un momento incómodo para Korina Rivadeneira. La modelo venezolana fue víctima de tocamientos indebidos por parte de uno de los bailarines de Dioses del Circo, mientras participaba del show. Aunque la esposa de Mario Hart exigió una explicación a los encargados del evento, la respuesta que brindó el director español Génis Matabosh generó aún más indignación en redes sociales al sugerir que la actriz no siguió los movimientos del baile, lo que habría provocado el incidente.

El momento fue registrado por una de las amigas de Korina Rivadeneira quien no dudó en compartir lo ocurrido en su cuenta de Instagram. Además, expresó su molestia por las declaraciones brindadas por el director de Dioses del Circo.

Amiga de Korina indignada por comentario de director de Dioses del circo

Según se escucha en el video, inicialmente, Génis Matabosch, negó que exista algún tocamiento indebido por parte de su bailarín hacia Korina Rivadeneira. Asimismo, el director insinuó que la modelo no siguió los pasos de la danza, por lo que el bailarín rozó, de manera no intencionada,

"El acting siempre es el mismo. Ellos escogen a una persona (del público) No siguió el movimiento ella porque se iba a acercar y ahí hubo un choque no intencionado. No es cierto, este señor no toca el c*** de nadie en el espectáculo por yo he creado el show", señaló.

Ante esta respuesta, una de las amigas de la actriz, quien asistió al evento, no se quedó callada y se pronunció en sus redes sociales.

"Indignada estoy. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. ¿Ella es la responsable porque nos siguió el movimiento (del bailarín) porque se iba a sentar?", se lee.