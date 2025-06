Katia Palma lanza irónico mensaje a Latina tras ser excluida del jurado de la nueva temporada de 'Yo Soy'

El regreso de ‘Yo Soy’ desató una ola de reacciones en la farándula local, especialmente entre quienes formaron parte de su equipo en temporadas anteriores. Katia Palma, actual conductora de ‘Esto es Guerra’, no dudó en expresar su opinión sobre la nueva alineación del jurado, enviando un mensaje irónico a su excasa televisiva, Latina Televisión, durante una transmisión en vivo.

Palma, quien fue jurado de ‘Yo Soy’ por varias temporadas, hizo un comentario que no pasó desapercibido mientras resaltaba las cualidades del locutor de radio Koky Salgado, presente como invitado especial en el set. Su intervención aludió a la renovación del jurado, compuesto por Ricardo Morán, Carlos Alcántara, Franco Cabrera y Diana Sánchez, sugiriendo que preferiría ver a personas con mayor experiencia en el rol de jurado.

Carlos Alcántara sorprende como parte del jurado. Foto: Composición LR/ Archivos GLR





¿Qué dijo Katia Palma?

Durante la emisión en vivo del reality, Katia Palma no ocultó su incomodidad por no haber sido considerada en la nueva temporada de 'Yo Soy', en tono irónico y frente a cámaras, la actriz resaltó las cualidades del locutor Koky Salgado y lanzó una indirecta a Latina: “Increíble. Es una enciclopedia. Amigos de Latina, hubieran llamado de jurado a Koky Salgado, no a otras personas, pero no pasa nada”, comentó entre risas, dejando entrever su descontento con la actual alineación del jurado.

Expectativa por el nuevo jurado de ‘Yo Soy’

Carlos Alcántara, reconocido actor y comediante peruano, fue confirmado como uno de los miembros del jurado en esta nueva temporada. Su incorporación generó gran expectativa entre los seguidores, quienes esperan ver su característico estilo y ojo crítico en la evaluación de los concursantes. En una reciente entrevista, Alcántara expresó su entusiasmo por formar parte de este proyecto, destacando su admiración por el formato del programa.

El regreso de ‘Yo Soy’ y su impacto en la televisión peruana

El regreso de ‘Yo Soy’ no solo reavivó la nostalgia de los fanáticos, sino que también renovó la emoción por ver a nuevos talentos imitar a grandes figuras de la música. Desde su debut, el programa fue una vitrina para imitadores peruanos, quienes lograron posicionarse en el corazón del público. Los castings ya están abiertos para esta nueva temporada, y la producción amplió la búsqueda a diversas ciudades del Perú, con la esperanza de encontrar nuevas voces que representen a artistas internacionales.

La controversia en la farándula

A pesar de no formar parte de esta renovación, el comentario de Katia Palma dejó claro que ‘Yo Soy’ sigue siendo un tema de conversación en la farándula nacional. Con una propuesta renovada y un jurado fresco, el programa se prepara para continuar siendo el más querido del Perú. La expectativa por su regreso es, sin lugar a dudas, uno de los eventos más esperados de la televisión peruana en 2025.