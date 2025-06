El reciente estreno de la serie 'Chespirito: sin querer queriendo' reavivó el interés por la vida personal de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza. Su historia de amor, una de las más comentadas del mundo del entretenimiento mexicano, estuvo marcada desde el inicio por la polémica y el escrutinio público.

Cuando comenzó su relación con Meza en 1977, Gómez Bolaños tenía 48 años, estaba casado con Graciela Fernández y era padre de seis hijos. La diferencia de edad y las circunstancias familiares alimentaron las críticas que acompañaron a la pareja durante años.

Pese a la diferencia de edades, la pareja se mantuvo unida. Foto: Archivo GLR





Cinco años alejados de la vida pública

En entrevistas rescatadas por usuarios en redes sociales, Florinda Meza relató cómo se inició el romance con el creador de 'El Chavo del 8'. "Me hacía poemas, conversaba mucho conmigo, me hizo una canción... muy fino. Todo un año me estuvo llevando una flor diario a todos lados. Duró casi cinco años cortejándome, pero los últimos dos más intensamente. Él decía que yo era su mujer ideal y yo decía, ‘Así les dice a todas’. Parecía burro en primavera. Eso sí, casado y con seis hijos… ¿Ser una más? ¡Nombre!”, recordó Meza.

La actriz explicó que, tras hacerse pública la relación, los medios de comunicación arremetieron contra ellos, lo que los obligó a alejarse de los eventos sociales. "Nos agredieron muchísimo. Nos ocultábamos de ellos, no asistíamos a espectáculos aunque hubiera entrega de premios. Así estuvimos como cinco años viviendo a ocultas, pero sin ocultarnos porque llegábamos todos los días a trabajar, todos sabían que vivíamos juntos", señaló.

Rechazo familiar y tensiones internas

La actriz también habló del rechazo que generó su relación dentro de la familia del comediante y en parte del público. "Yo sabía que, lógicamente, era repudiada por mucha gente, y tal vez hasta odiada en un momento dado por sus hijos. Tú eres la otra, representas la pérdida del papá. El papá no lo pierde nunca nadie. La pérdida del matrimonio de sus padres, aunque tal vez ya se había perdido desde antes", declaró.

La controversia no solo se limitó al ámbito familiar. Dentro del elenco de las series creadas por Gómez Bolaños, también se generaron tensiones. Algunos compañeros acusaron a Meza de tener influencia sobre decisiones como modificaciones en los guiones o cambios de personajes.

Un vínculo que resistió las críticas

A pesar del escándalo inicial, Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños formalizaron su relación y permanecieron juntos hasta la muerte del comediante en 2014. La viuda declaró en distintas ocasiones que, a pesar de los obstáculos, vivió una historia de amor que dejó huella en su vida y en el legado artístico del actor.