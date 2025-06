Actriz que interpretó a ‘Paty’ en El Chavo del 8 revela que Chespirito le confesó sentirse atraído por ella: “No supe qué decir”

A mediados de la década de los setenta, el actor y comediante Roberto Gómez Bolaños escribió un nuevo libreto del episodio 'Las nuevas vecinas de la vecindad' para el programa El Chavo del 8. En esta entrega, se introdujo a una niña de nombre 'Paty', cuyo papel fue interpretado por la actriz Rosita Bouchot.

Sin embargo, su personaje tuvo una breve participación en la serie. Bouchot, que gozó de una exitosa trayectoria en la televisión en espacios como El Show de los Polivoces, así como en el cine, reveló a sus fans, en una charla, la verdadera razón de su salida de El Chavo del 8.

¿Por qué la actriz Rosita Bouchot salió de El Chavo del 8?

A diferencia de otros actores que dejaron 'El Chavo del 8' porque sus personajes no conectaron con la audiencia, la salida de Rosita Bouchot fue algo distinto. La decisión vino de Gómez Bolaños, quien le confesó a la actriz sentirse atraído por ella.

“Roberto me daba mucho respeto, él era un hombre casado... Una vez se me acercó en el camerino y me comentó que no sabía si me estaba llamando (contratando) como actriz o como mujer. Yo en ese momento no supe qué decir”, relató.

Rosita Bouchot afirma que nunca tuvo algo con Roberto Gómez Bolaños

Bouchot aclaró que no hubo un romance con Roberto Gómez Bolaños, aunque después de aquella confesión ya no volvió a aparecer en 'El Chavo del 8'. Hasta ahora, ella desconoce si esto se debió a que el escritor esperaba una reacción distinta de su parte.

“No pasó nada, pero él me lo dijo de una manera muy honesta, sin el afán de fajar (besarse)… Probablemente en su mente ya estaba que hasta ahí acababa el personaje, pero a lo mejor hubiera sido mi oportunidad para hacerme amiga de Roberto", recordó.

Si bien la actriz no especificó las circunstancias exactas de ese momento con Chespirito, la fecha de lanzamiento del episodio antes mencionado sugiere que ocurrió cuando Roberto Gómez Bolaños aún estaba casado con Graciela Fernández y antes de iniciar su relación con Florinda Meza.

¿Cuál es la trayectoria de Rosita Bouchot?

Rosita Bouchot, de nacionalidad mexicana, es una actriz, cantante y guionistas. Es muy recordada por su personificación de Paty en un par de episodios de El Chavo del 8 en el año 1975, en donde actuó junto a su tía Gloria.

Igualmente, formó parte de El Chapulín Colorado, en donde destacó su rol como la esclava Artritis en el capítulo 'La que nace pa’ Cleopatra no pasa de Julio César'. Sumado a esto, ha actuado en distintas telenovelas.

En el año 2006, Bouchot regresó a la pantalla chica en un capítulo único de Skimo para Nickelodeon, compartiendo escenas junto con María Antonieta de las Nieves. Su corto aunque significativo tiempo en los shows de Chespirito la convirtió en una figura querida por los seguidores.

