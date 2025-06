Florinda Meza reveló por qué no tuvo hijos con Roberto Gómez Bolaños y expuso defectos del actor

El reciente estreno de la serie “Sin querer queriendo” ha revelado múltiples revelaciones acerca de la vida de Roberto Gómez Bolaños. Entre esas intrigas, se relata cuando el elenco fue a grabar a Acapulco, en la cual el comediante y guionista ya sentía una atracción por Florinda Meza. Es por esto que los fans de la mítica serie mexicana han empezado a “revivir” entrevistas relacionadas con ambos y han encontrado dos entrevistas en donde Meza comenta por qué la pareja nunca tuvo hijos.

El diálogo data del 2014. En la conversación, Meza menciona que Roberto Gómez Bolaños y ella nunca iban a tener la posibilidad de tener hijos debido a una vasectomía. Sin embargo, le propuso revertírsela, pero él se negó por completo: “Un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración, y él no podría con la culpa de amar menos a los otros”, mencionó Meza, quien también aclaró que fue una decisión difícil negarse a la maternidad.

Florinda Meza dijo que los hijos y la esposa de Chespirito fueron 'un problema' en su relación con Gómez Bolaños

Por otro lado, en otra entrevista que se remonta al 2004, la pareja de Meza y Gómez Bolaños hicieron diversos comentarios acerca de su etapa como pareja al programa chileno de los presentadores Bárbara Rebolledo y Felipe Camiroaga. En esta oportunidad, la actriz que protagonizó a Doña Florinda comentó acerca de los “grandes defectos” del actor que interpretó a “Chespirito”: “Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa”, comentó en aquella oportunidad.

Si bien Gómez Bolaños se sintió incómodo por la situación, quiso apaciguar el momento explicándole a Meza para que cambie de parecer. Esto provocó que Meza siguiera insistiendo en su postura: “Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos, eran un problema. Eran un defecto. Hubo que hacer muchos esfuerzos”, aclaró la actriz.

Florinda Meza confesó que rechazaba a Chespirito por sus constantes infidelidades a su esposa

Meza también refirió que tuvo que pasar un tiempo para que ambos pudieran estar en una relación e incluso casarse, algo que recién ocurrió en el 2004: “Hubo que hacer muchos esfuerzos. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy, muy infiel, y como andaba con tantas, yo no quería ser una más en su lista. Por eso me negué siempre y él me decía que yo era su mujer ideal. Ahora me doy cuenta que si era siempre. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que, pese a todo, sí era yo ‘la mujer ideal’ para él”, mencionó la actriz mexicana.

Los hijos de Gómez Bolaños que son fruto de su matrimonio son Cecilia, Marcela, Roberto, Paulina, Teresa y Graciela son algunos de los que ahora están detrás de la serie “Sin querer queriendo”, en la cual se relatan algunos de los retos, sacrificios y deslices que tuvo Gómez Bolaños en su vida.