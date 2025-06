Emelec recibe nueva sanción de la FIFA que podría afectar el fichaje de Christian Cueva

La relación entre el jugador y el club de Guayaquil no comenzó de la mejor manera, ya que el equipo acaba de recibir una nueva sanción por parte de la FIFA.

Para comprender mejor la situación, es necesario recordar que Emelec ya arrastraba sanciones impuestas por la FIFA, que le impedían realizar contrataciones. Sin embargo, a principios de junio, el club resolvió estos problemas, lo que le permitió iniciar la incorporación de nuevos jugadores. Así fue como Christian Cueva firmó con Emelec.

No obstante, una nueva penalización de la FIFA pone en riesgo la situación del mediocampista, ya que no podrá jugar de manera oficial hasta que se resuelva el inconveniente. A causa de deudas no saldadas con el empresario Chamorro, así como con antiguos jugadores del club, entre ellos Miller Bolaños y Bryan Angulo.

¿Podría afectar el fichaje de Christian Cueva?

El nuevo castigo de la FIFA ha afectado al cuadro guayaquileño, que ahora enfrenta la prohibición de inscribir a cualquier jugador, ya sea nacional o internacional, en la LigaPro de Ecuador. Esto significa que, aunque Cueva ya forma parte del plantel, no podrá debutar hasta que se levante la sanción.

Aunque se esperaba que el 17 de junio se oficializara su inscripción, todo indica que este proceso no se llevará a cabo hasta que Emelec resuelva el problema con la FIFA. No obstante, se ha informado que el club trabaja para resolver la situación lo antes posible y permitir la incorporación de Cueva al equipo.

¿Qué dijo el club ecuatoriano ante esta nueva sanción?

Jorge Guzmán, presidente de Emelec, se pronunció tras conocerse la noticia y aseguró que el problema se solucionará en breve. Según Guzmán, la relación con el abogado de José Chamorro es buena y existen buenas expectativas para llegar a un acuerdo.

"Efectivamente, a última hora surgió este inconveniente. Hemos hablado con el señor Chamorro y confiamos en que, en las próximas horas, todo se solucionará. Hay buena disposición por parte de todos y seguiremos gestionando para que Emelec continúe su camino", explicó el dirigente.