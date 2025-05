Jackson Mora lanza insólita respuesta tras ver a Tilsa Lozano junto a su ex en Miami: “Debí haber ido yo también”

El empresario Jackson Mora rompió su silencio y habló por primera vez sobre las imágenes de su aún esposa Tilsa Lozano, en las que se le ve muy contenta junto a su exnovio, Miguel Hidalgo, y sus hijos menores en Estados Unidos, Miami (Disney). Estas fotos destaparon rumores sobre una posible reconciliación sentimental entre ellos.

Sin embargo, para el exboxeador, esto parece no tener mayor importancia. En sus recientes declaraciones en ‘Magaly TV: la firme’ se mostró muy tranquilo y explicó que se encuentra en pleno proceso de divorció con la ‘exvengadora’.

Jackson Mora tras imágenes de Tilsa y su exnovio: “Debí haber ido yo también”

Lejos de no interesarle sobre lo que hace Tilsa Lozano, el empresario reconoció que debió haber viajado a Miami con ella cuando aún eran una pareja estable, y no ahora que están separados. Por esa razón, entendió que lo normal era que fuera con el padre de sus hijos, el llamado ‘Miguelón’

“El tema que conozcan Disney con su papá y su mamá no lo veo nada de malo. En su momento no se ha dado. En su momento debía haber ido yo también, cuando estaba en una relación con Tilsa. Ahora no hay nada, nos estamos divorciando y no lo veo nada de malo”, señaló muy sereno para el programa de Magaly Medina.

Jackson Mora dice que no le afectaría si Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo regresan

Ante los rumores sobre una posible reconciliación entre Tilsa Lozano y ‘Miguelón’, Jackson Mora dejó claro que eso no le afecta. “Es tema de ellos, no tengo nada que ver ahí. Ya tenemos cinco meses separados. Yo he salido por la puerta grande, no por la ventana, y le deseo lo mejor”, comentó.

Además, el empresario de artes marciales mixtas negó haberse encontrado con Tilsa en Miami para supuestamente “arreglar las cosas”, ya que él también estuvo de viaje por esos días.

“Estuve en Las Vegas para revisar el contrato de mi promotora, luego viajé a México porque tengo un evento allá, y después fui a Miami para una reunión con la gente de Univisión. No me crucé con ella en ningún momento. Sé que ella viajó con los bebés, pero yo solo estuve una noche”, contó en ‘Magaly TV: La Firme’.