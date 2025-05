Pamela López sorprende con su respuesta sobre el rejuvenecimiento íntimo: “Para estar como nueva”

Desde su separación de Christian Cueva, López ha estado bajo el foco mediático, lo que ha incrementado el interés por su vida personal. La influencer asistió junto a su pareja, Paul Michael, al programa 'la noche habla', donde también estuvo como invitada Darinka Ramírez.

En una nota emitida durante la transmisión, se mostró el procedimiento de rejuvenecimiento íntimo al que se sometió Ramírez, y se resaltaron los beneficios que obtuvo. Ante ello, las y los conductores del espacio televisivo no dudaron en preguntarle a Pamela López si estaría dispuesta a realizarse el mismo tratamiento.

La aún esposa del futbolista respondió afirmativamente. Durante el programa también hubo espacio para bromas, en las que el tiktoker hizo referencia a su relación con la joven pareja, quien actualmente trabaja en el área de marketing de la discoteca ‘KittyPam’.

"Estaba hablando la parte de la iluminación, pero ya que hay otros procedimientos que se ha hecho, claro ¿Por qué no?", así lo manifestó la reciente influencer, ante lo cual los presentadores realizaron comentarios: "Para estar como nueva. Ya el jefe de marketing ya abrió los ojos en estos instantes, luego de escuchar toda esa nota".

Darinka Ramirez cuenta su experiencia sobre el rejuvenecimiento íntimo

Darinka Ramírez aprovechó su participación en el programa para hablar sobre aspectos de su vida y procedimientos estéticos que ha realizado, como la iluminación facial y el rejuvenecimiento íntimo. La agente inmobiliaria afirmó que dichos tratamientos han potenciado su bienestar y le han hecho sentirse con más energía.

"No hay estreno todavía, en algún momento me tocará (¿Estás esperando el príncipe azul?) No, ya no espero ningún príncipe azul. Me llega todo tipo de mensajes, pero por le momento no le presto atención a los hombres".

De esta manera, Darinka Ramírez explicó su experiencia con el procedimiento, mientras Pamela López expresó su interés en considerar este tipo de tratamiento en el futuro. Estas intervenciones estéticas han ganado popularidad entre figuras del entretenimiento en los últimos meses.